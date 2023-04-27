為向女友證明「經濟實力」　男子用網路圖片扮失現金罰500元人民幣

記者陳怡伶／綜合報道 近日，大陸有一名男子為了向論及婚嫁的女友證明自己的「經濟實力」，竟自導自演向警方謊稱92萬元人民幣的現金遺失在廁所被人撿走。警方一查發現疑點重重，透過搜尋引擎以圖搜圖，發現男子提供的「現金照」竟然是一張陳年網路照片，該名男子因謊報警情擾亂公共秩序被罰款500元人民幣。

警揭穿「現金照」乃網路圖片 男子稱只想證明「經濟實力」 根據《極目新聞》報道，21日上午，大陸武漢洪山分局和平派出所接到報案，一名解姓男子稱自己將92萬元人民幣的現金遺忘在廁所，返回尋找時錢已不見蹤影。解男表示，這筆錢是父親把老家廠房賣掉後要給他結婚用的，裝在一個黑色塑膠袋裏，他早上準備與女友一起去銀行將錢存在女友戶口，因為肚子痛去一趟廁所，接到女友催促電話後匆忙離開，才會忘了拿走掛在廁所門上的袋子。 警方抵達現場調查後，隨即發現了不合理的地方，遺失的現金數額龐大，按照一張人民幣1.15公克計算，92萬元人民幣的重量約10多公斤，塑膠袋的體積應不小，且警方注意到，如果將該體積和重量相同的袋子掛在廁所門口，袋子會擋住門框，要想離開廁所必須移開錢袋，再加上透過監視器畫面，解男確實是空手離開廁所，但後續進出廁所的人也都兩手空空，沒有背背包或提箱子離開的人。