為敲詐3000元 北京漢不惜咀含曱甴 網民驚嘆「狠角色」(有片)

北京一名男子於一間餐廳用餐期間食到曱甴，他拒絕餐廳退錢，反而要求十倍賠償金加一條香煙，由於要求有點怪異，令餐廳起疑，毅然報警，才知該名男子已曾經多次有預謀犯案，警方更即場在其身上搜出逾20隻曱甴。他更坦言自己還會用開水煮過後，再挑出外觀適合的來含在咀裡方便作案。不少網民就其極端作案手法驚嘆他「是個狠角色」。

綜合報道，涉事餐廳接受訪問時表示，當時男子稱他的菜裡發現曱甴，店員原先打算退還這餐飯錢，男子卻相當淡定地買單離開。本以為事情就此落幕，男子卻在數小時後打電話來要求十倍賠償，也就是將近3,000元人民幣，在協商後，雙方決定以1,000元人民幣外加一條「中X煙」和解。不過，男子的奇怪舉動亦引起餐廳的懷疑，仔細檢查曱甴屍體後，發現它像被炸過一樣，不似直接煮熟，餐廳隨即報警。