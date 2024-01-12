為鼓勵買飛睇戲　長沙部分戲院開場後都可退票

去戲院睇戲不滿也可退票。內地湖南長沙部分影院推出退票機制，指定戲院及電影，在電影開場後30分鐘內，倘若對電影或影城服務不滿意，可以申請退票，退票過程全自助，不經人手。有業內人士認為，退票機制有助促進發展電影質量，同時令觀眾敢買飛入場。

綜合報道，內地相關退票機制由電子檢票服務商簡票集團提供，申請審核通過後全額退還，費用由集團負責，不會影響戲院及電影正常經營及票房收入。長沙部分戲院成為試點，截至2日有73間戲院推行，預計農曆年可推展至全國逾1,000間戲院。簡票集團指，觀眾或會就戲院設施陳舊、對電影質量不滿意，或者電影播放期間受噪音滋擾影響觀賞電影而感不滿，根據資料，元旦期間退票率僅0.5 %，大約200人中有1人退票，因此認為觀眾還是想看一齣好戲，而非要故意要如何去佔便宜。不過，服務可能不包括藝術電影。之前，曾有多部藝術片背上「詐騙式宣發」、「發瘋式宣發」的罵名。