烏克蘭局勢｜中俄同意擴大兩國合作　王毅：支持俄烏繼續和談

國務委員兼外長王毅與到訪的俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)會面，同意擴大兩國合作。他們又討論到烏克蘭局勢，王毅指支持俄烏繼續和談。拉夫羅夫通報俄烏談判情況，稱俄方致力於緊張局勢降溫，將繼續同烏方進行和談。

王毅在安徽屯溪會見到訪的俄羅斯外長拉夫羅夫，是俄羅斯於上月底入侵烏克蘭以來，兩國外長首次親身會面。王毅指，中俄關係經受國際風雲變幻的考驗，保持正確前進方向，展現堅韌發展勢頭。雙方發展雙邊關係的意願更為堅定，推進各領域合作的信心更為牢固。中方願同俄方一道，以兩國元首重要共識為引領，推動新時代中俄關係不斷向更高水平邁進。

拉夫羅夫說，俄羅斯正經歷國際關係史上一個非常嚴重的階段。他相信在這一階段之後，國際形勢將大為明朗，俄羅斯對同中國關係穩定和可持續發展感興趣，兩國元首已就此達成一致，俄方將考慮採取具體步驟，將所有協議落實到實處，持續加強俄中高水平戰略協作，深化雙方各領域互利合作。 俄方將與中方一道，與其他志同道合的國家一道，走向多極、公正、民主的世界秩序。

俄外交部：二人批評美及其盟國對俄實施非法制裁

拉夫羅夫又通報了俄方對烏克蘭特別軍事行動，以及談判的進展，並表示俄方致力於緊張局勢降溫，將繼續同烏方進行和談，並同國際社會保持溝通。

王毅指，國際局勢進入動蕩變革期，烏克蘭問題有著復雜歷史經緯和來龍去脈，既是歐洲安全矛盾長期積累的爆發，也是冷戰思維和集團對抗造成的結果。中方支持俄烏克服困難、繼續和談，令局勢降溫、防止大規模人道危機。他說，從長遠看，應當汲取烏克蘭危機的教訓，本著相互尊重和安全不可分割原則，回應各方合理安全關切，以對話談判構建歐洲安全架構，實現歐洲的長治久安。

俄羅斯外交部指，二人批評美國及其盟國，對俄羅斯實施非法單邊制裁，只會適得其反。