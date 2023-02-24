烏克蘭局勢｜外交部發表《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件 提12點主張包括停火止戰啟動和談

俄羅斯入侵烏克蘭一周年前。中國外交部發布政治解決烏克蘭危機的立場文件，提出12點主張，包括尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談以及停止單邊制裁等，並提出減少戰略風險，強調核武器用不得，核戰爭打不得，應反對使用或威脅使用核武器。

中國提出 12 點主張

外交部網站今日發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，提出12點主張。

一、尊重各國主權。各方要共同維護國際關係基本準則，捍衛國際公平正義。國際法應當得到平等統一適用，不應採取雙重標準。

二、摒棄冷戰思維。一國的安全不能以損害他國安全為代價，地區安全不能以強化甚至擴張軍事集團來保障。

三、停火止戰。衝突戰爭沒有贏家。支持俄烏相向而行，盡快恢復直接對話，逐步推動局勢降級緩和，最終達成全面停火。

四、啟動和談。國際社會應為重啟談判創造條件和提供平台。中方願繼續為此發揮建設性作用。

五、解決人道危機。切實保護平民安全，為平民撤離交戰區建立人道主義走廊。支持聯合國在對衝突地區人道援助方面發揮協調作用。

六、保護平民和戰俘。避免襲擊平民和民用設施，應保護婦女、兒童等衝突受害者，尊重戰俘的基本權利。

七、維護核電站安全。反對武裝攻擊核電站等和平核設施。

八、減少戰略風險。核武器用不得，核戰爭打不得。反對任何國家在任何情況下研發、使用生化武器。

九、保障糧食外運。各方應均衡全面有效執行俄羅斯、土耳其、烏克蘭和聯合國簽署的黑海糧食運輸協議。

十、停止單邊制裁。反對任何未經安理會授權的單邊制裁。有關國家應停止對他國濫用單邊制裁和「長臂管轄」。

十一、確保產業鏈供應鏈穩定。防止國際能源、金融、糧貿、運輸等合作受到干擾，損害全球經濟復甦。

十二、推動戰後重建。中方願為此提供協助並發揮建設性作用。