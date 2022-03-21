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中國
2022-03-21 11:43:00

烏克蘭局勢｜秦剛指譴責無幫助　強調中方無向俄提供軍事援助(有片)

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俄羅斯自上月24日入侵烏克蘭以來，美國、英國及烏克蘭等先後呼籲中國譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行動。中國駐美大使秦剛為中國沒有譴責俄羅斯入侵烏克蘭辯護，認為譴責無幫助，質疑會否對俄羅斯產生任何影響。

秦剛指譴責無幫助，強調中方無向俄提供軍事援助。(Twitter)

秦剛指譴責無幫助，強調中方無向俄提供軍事援助。(Twitter)

總統辦公室主任顧問Mykhailo Podolyak周六(19)Twitter上呼籲中國與西方國家一起，譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行動。

英國首相約翰遜周日(20)接受報章訪問時表示，支持俄羅斯無異於在二戰中選擇了錯誤的一邊，又形容是正邪之間的戰鬥，呼籲中國加入西方國家的行列，作出譴責。

秦剛強調中國無向俄方提供軍事援助。(Twitter)

秦剛強調中國無向俄方提供軍事援助。(Twitter)

秦剛強調中國無向俄方提供軍事援助

秦剛接受哥倫比亞廣播公司 (CBS)訪問時說，中國希望與俄羅斯維持友好及睦鄰關係，繼續正常貿易、經濟、金融及能源合作，並繼續促進和談，透過談判及外交敦促俄羅斯立即停火。

被問及中國是否會向俄國提供資金或武器援助，秦剛強調，中國無向俄羅斯提供任何軍事援助，中國亦堅持反對戰爭，將竭盡全力緩和危機。他強調中國正向各方提供食物、藥品、睡袋和嬰兒配方奶粉，而非武器和彈藥。

美國總統拜登周五(18)透過電話告訴中國國家主席習近平，如果在戰爭期間，北京向莫斯科提供支援物資，就必須承擔「後果」。

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