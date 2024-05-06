無人機表演遇狂風　400架全吹散恐損失200萬　團隊求民眾歸還

狂風忽然來襲 緊急返航都被吹散

據《南寧廣播電視台》報導，5月4日晚上，廣西南寧城區出現極端天氣，狂風來襲，電閃雷鳴，南寧方特東盟神畫正在上演的一場無人機表演也因此被迫中斷，多架無人機被狂風吹得散落四處，有些甚至不知所蹤。

表演團隊的負責人謝先生表示，「忽然來了一陣大風把飛機給吹散了，當時是21:34起飛的，21:36就起風了，當時天空上大概400架無人機，風雨來了的時候我們已經讓飛機緊急返航了，但是那個風太大了，飛不回來，有很多都被吹散了」。