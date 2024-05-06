無人機表演遇狂風　400架全吹散恐損失200萬　團隊求民眾歸還

中國五一假期，不少地方藉「無人機」表演吸引人潮，不料廣西南寧4日晚突遇狂風，竟把空中400架無人機通通吹飛颳散，讓演出團隊急籲民眾撿到歸還，否則損失將逾200萬元人民幣。
狂風忽然來襲 緊急返航都被吹散
據《南寧廣播電視台》報導，5月4日晚上，廣西南寧城區出現極端天氣，狂風來襲，電閃雷鳴，南寧方特東盟神畫正在上演的一場無人機表演也因此被迫中斷，多架無人機被狂風吹得散落四處，有些甚至不知所蹤。
表演團隊的負責人謝先生表示，「忽然來了一陣大風把飛機給吹散了，當時是21:34起飛的，21:36就起風了，當時天空上大概400架無人機，風雨來了的時候我們已經讓飛機緊急返航了，但是那個風太大了，飛不回來，有很多都被吹散了」。
找回的無人機數量不多
謝先生隨即帶領團隊人員，按照被風吹落的預估方向，從當天晚上一直尋找到隔天上午，在良慶大橋和青山大橋之間找回一些，但截至目前，找回來的無人機數量並不多。
他向記者表示，該批無人機是用來表演，沒有配置攝影鏡頭，且不能用遙控器來操作，對個人來說撿到是沒有用的，每架單價在7000多元人民幣左右，如果不能全部找回，損失將超200萬元人民幣，呼籲撿到無人機的民眾能夠及時歸還，讓他們儘量減少損失。
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