無水時可沖來飲！「礦泉水速溶粉」大熱 網民嘲如太陽能電筒 真相曝光更好笑｜網上熱話

近日「礦泉水速溶粉」或「速溶礦泉水」在內地大熱，不少網民博主紛紛拍片開箱試味，其大力推銷該產品的賣點是「家中沒水時，可以沖來喝」，令人啼笑皆非，有人直指跟周星馳電影中的「太陽能電筒」同出一轍，質疑廠商推出這些產品實在太無稽，也有人好奇「礦泉水粉」沖開後是甚麼味道。真相究竟是怎樣。

礦泉水速溶粉｜「家裡沒水了，幸虧有礦泉水速溶粉」

自上月起，「速溶礦泉水」開箱試飲片在內地湧現，主旨幾乎都強調它非常方便飲用，感恩「家裡沒水了，幸虧有礦泉水速溶粉」。

礦泉水速溶粉｜網民︰似足太陽能電筒！

網民看罷議論紛紛，質疑既然家中沒水，又如何沖開速溶粉呢？有論壇上的網民討論說有關商品是「好侮辱人智商的產品」、「沖得太多水，淡咗唔好飲的」、「應是礦物粉，用水喉水沖一沖，當然變成礦泉水」，而更多人直言想起「喺有光源嘅時候佢會著，如果無光就絕對唔會著！」的「太陽能電筒」。

《國產零零漆》「太陽能電筒」的操作原理︰