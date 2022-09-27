無法忍受圖書館內有人䟴腳 七旬翁罵䟴腳女「賤」被罰款2000

台灣台北一名七旬男子早前在圖書館看報紙期間，發現周邊不少人都在抖腳，認為這種行為很不雅觀，而且影響自己的閱讀心情，起身離開時，走到附近一名正在抖腳的年輕女子身後罵「男抖窮、女抖賤」。女子極為不滿，與男子理論，結果再被罵「你就是賤」等，遂將男子告上法庭。台北地方法院近日判男子「公然侮辱罪」罪成，罰款8,000元新台幣(下同)(約1,973港元)。

男子：從小師長就教「男抖窮、女抖賤」的道理

台灣傳媒報道，根據判決書，該名姓徐男子去年10月某日下午在台北市立圖書館分館看報紙期間，實在難以忍受周邊座位上的抖腳男女，離開經過一名抖腳年輕女子身後時，低聲罵「男抖窮、女抖賤」。女子大為不滿，向圖書館管理員投訴，冀管理員再見到徐男時，勸喻徐男勿再隨意罵人。

數小時後，徐男返回圖書館。女子見狀，馬上在管理員陪同下與徐男溝通，未料雙方爆發激烈口角，徐男更不斷重覆「男抖窮、女抖賤，妳就是賤」、「沒甚麼好說的，就是男抖窮、女抖賤」等。

女子隨後入稟控告徐男「公然侮辱」。徐男在法庭上辯稱，「從小師長就教導『男抖窮、女抖賤』的道理」，強調當時有很多人在抖腳，自己並非針對女子，「我是要離開圖書館去外面辦事時喃喃自語」。

法院：「賤」明顯指責他人品格低下

不過，法院翻查閉路電視及管理員口供後，認為徐男明顯在公共場所指責女子「賤」，並非其所指不針對特定對象、屬個人情緒抒發等，而「賤」這個字按生活經驗與常識，是指責他人品格低下等侮辱性言語，考慮到徐男否認犯行、不檢討，判罰款8,000元，可以勞役替代，可上訴。