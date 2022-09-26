無良公司無故解僱員工 再用61公斤重「神沙」補出糧兼賠償

湖南長沙一名女子今年5月上班十多天後突然遭公司無故開除，於是入稟申請「勞動仲裁」。法院裁定，涉事公司需支付薪金及賠償金共1萬元(人民幣，下同)，但涉事公司一拖再拖，直到被「強制執行」時，竟特地兌換價值1萬元的「神沙」來支付，從1毫子到1元的都有，重達61公斤。法院認為，涉事公司以硬幣踐踏勞動者的尊嚴，並浪費司法資源點算硬幣，再罰款5,000元。

湖南長沙開福區人民法院指出，事主今年5月入職涉事健康管理公司，試用期月薪7,200元，但上班十多天後被無故開除。這宗勞資糾紛以涉事公司支付薪金並賠償共1萬元作結，但涉事公司一直拒不履行已生效的法律裁決，事主遂申請強制行。

員工強調「這1萬我跑了很多家銀行才拿到」

法院隨後向涉事公司送達執行通知書，但被執行人，即涉事公司法定代表人，仍未在指定期限履行法律義務。本月14日，法院幹警陪同事主上到涉事公司強制執行時，竟發現地上、枱上都擺滿一排排硬幣，面值1毫、5毫及1元的都有。事主忍不住嘲諷「1毛的也有啊？厲害了」，涉事公司員工竟自豪回應，「這1萬我跑了很多家銀行才拿到」。

法院轟踐踏勞動者尊嚴 浪費司法資源 罰款5000元

法院幹警與事主在場點算硬幣後，將硬幣存入銀行。不過，事件未完結。法院認為，雖然人民幣硬幣和紙幣都是法定貨幣，任何單位和個人不得拒收，但「硬幣不屬於本案被執行人日常經營活動中經常使用的貨幣」，其蓄意兌換的行為具「明顯消極對抗執行意圖」，讓法院幹警和事主現場點收硬幣，更屬「對司法資源的浪費」，同時是「對勞動者尊嚴的踐踏」，故依法對被執行人「以其他方法阻礙司法工作人員執行職務」的行為，罰款5,000元。