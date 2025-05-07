無良醫護賣孕婦資料　內媒驚揭黑色產業鏈：每筆只值$50

內地有黑心醫護，違法出售孕婦個人資料！山東一名孕婦日前接獲月子中心推銷訊息，內容精準掌握懷孕週數及住址等隱私。內地媒體指稱，醫療資訊外洩已成黑色產業鏈，每條資訊最高可售50元人民幣。
非法賣家：加價100元便可不需身份證查詢
《法治日報》報道稱，據調查發現，內地網路平台上充斥販售個人資料的訊息，包括病歷、醫療紀錄、住院資料等，僅需提供姓名與電話，即可查詢個人完整醫療資訊，價格高達1200元。
更有非法賣家聲稱加價100元便可不需身份證查詢。此類資訊外洩來源包括協力廠商服務商、患者疏忽、醫院系統漏洞及少數醫務人員非法販賣等。
舉例而言，一名醫護人員將超過500名產婦資訊賣給月子中心，每條收取50至60元報酬，還可依消費額外提成。另有醫院因使用不合規的協力廠商軟體，導致大量患者資料外洩。
還有某保健按摩中心向某醫院產科主管收買產婦姓名、家庭住址、電話號碼、分娩日期、分娩方式等在內的產婦健康生理資訊500多條。
儘管內地已有《個人資訊保護法》《民法典》等法律規範，但因罰則過輕、執行不力，導致問題屢禁不止。專家呼籲應強化醫療機構內控、建立連帶責任制、加強對黑產打擊，並提升醫護人員保密意識與患者隱私防護能力，構建更嚴密的個人資料防護網。
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