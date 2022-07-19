無錢買生日禮物 台男買13蚊「大樂透」送老婆 驚喜中3千萬

台灣彩券今日分享近期的「大樂透」(類似香港六合彩)中獎故事，指桃園一位30多歲男子因沒有太多錢買生日禮物送老婆，於是花50元(新台幣，下同)(約13港元)買一張大樂透當作生日禮物，沒想到開獎之後老婆突然問他，「你知道你送的生日禮物中多少嗎？」他還以為最多只有幾千元，結果是高達1.2億元(約3,153萬港元)的頭獎！

稅後實收約2522萬 計劃買樓

台彩表示，該對夫婦在上月12日一注獨中1.2億元頭獎，稅後實際獲得約9,600萬元(約2,522萬港元)，兩人去領獎時還是覺得難以置信，提到丈夫是民營企業員工，當日下班順手買了一張大樂透，沒想到就中獎，現時計劃花大約3,000萬元(約788萬港元)買樓，不再租樓，也為自己讀幼稚園的孩子提供更好生活環境。台彩還提到，新北新莊有外籍勞工傍晚推阿公外出散步，順手買了一張500元(約131港元)「刮刮樂」，結果刮中頭獎500萬元(約131萬港元)。

台網民質疑是「彩券推銷文」

不少台灣網民也覺得難以置信，甚至質疑是「業配文」，稱「這篇是有史以來最佳彩券推銷文」、「這個意思就是『要買禮物給老婆，最好是彩券』然後你就能擁有所有一切了⋯⋯老婆也可以擁有所有禮物了」、「難得這次編劇編的不錯喔！繼續加油」、「劇本永遠是北部，然後幾乎都獨得，編劇沒梗了嗎？下次寫個離島偏鄉吧」。還有網民表示，「最近台彩又生意不好了吼」、「又想誘惑我買彩券，我不會中計的」、「我沒那個命，認真工作卡實在」。