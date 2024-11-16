無錫高校無差別斬人8死17傷 21歲男無法畢業回校發洩行兇被捕(更新)

位於江蘇的「無錫工藝職業技術學院」傳出發生無差別斬人案，有多人在宿舍外及路上倒地不起。(影片截圖)

宜興市公安局公布於晚上6時半，無錫工藝職業技術學院發生一宗持刀傷人案件，男疑犯被當場抓獲。經初步調查身份是21歲的徐X金，為該學院2024屆畢業生，因考試不合格未拿到畢業證書，以及對實習報酬不滿，遂回校發洩行兇。他對其犯罪行為供認不諱，目前傷員救治、善後處置、案件偵辦等工作正在全力進行中。

繼珠海發生越野車撞死35人事件，位於江蘇的「無錫工藝職業技術學院」周六（16日）晚上發生無差別斬人案，官方指共造成8人死亡、17人受傷。

網傳影片顯示，有多人在宿舍外及路上倒地不起，現場有大片血跡，學生嚇到驚慌失措。有學生於微信稱「聽說兇手躲在草叢裡捅人，有7名受害者。」另有學生稱「7死21傷」。影片顯示校外停了數輛警車和救護車，公安手持盾牌進入學校。

無錫工藝職業技術學院確認有學生受傷，高層正開會，稍後發布公告。當地醫院確認接受了來自該校的學生傷者。內媒致電事發地附近宜城派出所，詢問疑犯是否抓到時，該值班人員表示「持刀傷人者已被控制」。