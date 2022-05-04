無限聯想｜官媒報「馬某」涉煽動分裂國家 阿里巴巴股價曾挫近一成

內地官媒央視昨早突然報道，浙江杭州市國家安全局拘捕了一名涉嫌從事煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權等活動的「馬某」，坊間隨即從「杭州」和「馬某」聯想到在杭州成立阿里巴巴集團(9988)的馬雲(圖)，阿里巴巴股價應聲暴跌9.4%。另一官媒《環球時報》前總編輯胡錫進隨後發微博，指出杭州國安局拘捕的是「馬某某」而非「馬某」，一場天大誤會才告終。

據央視報道，「馬某」是在上月25日被採取刑事強制措施。不過，有網民曾在周日發布短片，顯示馬雲當日在杭州湖畔創研中心植樹。加上有胡錫進澄清，「馬雲出事」的猜測終在擾攘約1小時後停歇，涉及「馬某」的相關報道亦陸續改回「馬某某」。阿里巴巴昨日股價收報100.3元，跌1.76%。

涉案「馬某某」揚言「推翻中國政府」

《環球時報》隨後報道案情，指37歲男子馬某某是浙江溫州人，在某科技公司任研發部經理，長期在網上接受境外反華敵對勢力「洗腦」，將境外活躍敵對分子視為「人生導師」，在對方的影響下逐漸形成頑固的反政府思想，成為境外敵對勢力「以華制華」的工具。

報道指，馬某某今年3月起利用互聯網專業特長，匿名創建網絡群組，肆意歪曲捏造事實，極力傳播各類謠言信息，發表所謂「獨立宣言」，充當境外敵對勢力的境內代理人，屢屢揚言其終極目標是顛覆國家政權，還著手制定反向宣傳綱領，甚至籌備成立「大陸臨時國會」，委託相關人員制定所謂法律制度，宣稱要「借助境外的力量推翻中國政府」。報道提到，馬某某主要蠱惑煽動青年學生群體，參與抹黑祖國和民族的活動。