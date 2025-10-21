照顧無血緣關係堂兄獲回報 「堂妹」獲判繼承部份遺產

上海一名孤寡老人李老伯去世後留下的遺產，包括上海楊浦區一套房屋、一輛汽車及數十萬元人民幣存款。由於李老伯終身未婚且無子女，生前也未立下遺囑，其遺產原本將依法收歸國有。然而，其無血緣關係的堂妹李女士提出繼承要求，最終獲得法院部分支持。

李老伯無結婚無子女

《環球網》報道，李女士與李老伯雖無血緣關係，但因李老伯是李女士大伯的養子，兩人在法律上構成堂兄妹關係。李女士表示，多年來她與堂哥關係密切，在李老伯生病期間曾悉心照顧，老人過世後也為其操辦後事。基於這些照顧行為，李女士向法院提出繼承全部遺產的請求。