照顧無血緣關係堂兄獲回報 「堂妹」獲判繼承部份遺產

上海一名孤寡老人李老伯去世後留下的遺產，包括上海楊浦區一套房屋、一輛汽車及數十萬元人民幣存款。由於李老伯終身未婚且無子女，生前也未立下遺囑，其遺產原本將依法收歸國有。然而，其無血緣關係的堂妹李女士提出繼承要求，最終獲得法院部分支持。
李老伯無結婚無子女
《環球網》報道，李女士與李老伯雖無血緣關係，但因李老伯是李女士大伯的養子，兩人在法律上構成堂兄妹關係。李女士表示，多年來她與堂哥關係密切，在李老伯生病期間曾悉心照顧，老人過世後也為其操辦後事。基於這些照顧行為，李女士向法院提出繼承全部遺產的請求。
楊浦法院在審理過程中，指定區民政局擔任李老伯的遺產管理人並出庭應訴。經過詳細調查，法院確認李女士確實對堂哥多有扶養照顧，最終部分支持李女士的訴請，將李老伯留下的房屋判給李女士。
自《民法典》設立遺產管理人制度以來，上海民政部門已擔任83次遺產管理人，以特殊身份與利害關係人對簿公堂。律師張玉霞指出，在實務中提出「扶養照顧過被繼承人」的利害關係人分為兩類：一類是常年與被繼承人共同居住生活、身體力行照料；另一類可能只是將老人送進養老院並按時繳費。
目前法律實務中，並未規定照料多少就能分得多少比例財產，因此個案判決結果差異很大。少的能分到遺產二至三成，多的可能獲得七至八成。張玉霞認為，不同照顧情況下分得的比例應有差異，並呼籲相關法規進一步明確細則。
