熊貓外交｜中美「熊貓外交」傳明年底前結束 京回應：續合作保護瀕危物種

中美關係近年急轉直下，有外電報道指分佈在美國多個動物園的大熊貓，將按現行協議會於明年底前全數返回中國，屆時恐怕會是逾50年來首次沒大熊貓居於美國，令外界關注中國的「熊貓外交」恐告一段落，中方今日回應指未來會繼續與美國為保護瀕危物種加強合作。

目前仍有7隻大熊貓在美

報道指，華盛頓動物園的三隻大熊貓將於今年12月返回中國，其他三間美國動物園的大熊貓或已經移交給了中方，或將於明年年底前移交中方。

在北京，外交部發言人毛寧今日被問及大熊貓是否反映了美中關係的緊張程度時表示，美國是最早和中國開展大熊貓保護研究合作的國家之一，也是和中國開展大熊貓合作單位最多的國家，雙方建立了良好的合作關係，並取得了豐碩的合作成果，為瀕危物種的保育做出了積極貢獻，一共繁殖成活17隻幼崽，目前仍有7隻大熊貓在美，旅居美國華盛頓國家動物園的大熊貓「美香」、「添添」和「小奇蹟」將於今年年底按期回國。

中美交往「使者」 至今從未間斷

毛寧表示，在美大熊貓為美國民眾帶來了歡樂，也拉近了中美人民的心靈距離。中方未來會繼續與包括美國在內的合作夥伴一道，為保護瀕危物種加強合作。

美國前總統尼克遜1972年歷史性訪華後，中方開始向美國動物園派遣大熊貓，成為中美交往的「使者」，至今從未間斷。