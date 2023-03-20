熊貓界頂流｜「和花」軟萌可愛人氣爆棚 家族「顯赫」大有來頭？

熊貓和花：身材似三角飯糰 辨識度高 大熊貓和花，2020年7月4日出生於成都大熊貓繁育研究基地，現時兩歲半，媽媽是成功，爸爸是美蘭，還有一個雙胞胎弟弟和葉，以及7位同母異父的哥哥姐姐。 普通人觀察大熊貓，可能覺得牠們都長得一樣，但和花卻極具辨識度，大家總能在眾多熊貓中輕易地找到它——胖乎乎、圓滾滾、毛茸茸，頭和身體融為一體，沒有脖子沒有腰，坐下時就像一個等邊三角形的飯糰。

顏值高是和花受歡迎的原因之一。 性格溫順的牠，還是為數不多兩歲後還能讓人近距離接觸的大熊貓。和花積極配合遊客拍照，向人群打招呼擺姿勢，非常願意露出自己的正臉，被網民評為最會「營業」的大熊貓。 此外，大家也喜歡看和花跟基地飼養員譚爺爺的互動。和花被同伴搶走食物的影片在社交平上爆紅，譚爺爺怕和花捱餓，特意為牠加餐。 當譚爺爺用四川話吆喝「花花，過來（果賴）」，和花也會下意識轉頭，久而久之就把「果賴」當成自己的名字。

熊貓和花｜媽媽來自「成家班」 爸爸「相親」擺烏龍 不說不知道，「頂流女明星」和花其實也是「星二代」。 和花的媽媽「成功」，2000年出生在成都大熊貓繁育研究基地，因為愛乾淨，是有名的「潔癖公主」，最大的特徵是肩帶斷開。成功的媽媽是「成家班始祖」大熊貓成成，因此和花也是「成家班」的成員之一。 「成功」膽子大，動作也比較敏捷，2009年曾咬死過闖入領地內的野貓。