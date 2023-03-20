熊貓界頂流｜「和花」軟萌可愛人氣爆棚 家族「顯赫」大有來頭？

大熊貓「和花」（暱稱「花花」）近期人氣爆燈，軟萌可愛的形象惹人憐愛，經常被小夥伴「搶食物」的短片在各大社交平台上爆紅，被稱為「熊貓界的頂流女明星」。和花為何能「俘獲」一眾遊客和網民的心？
和花出身「明星家庭」，媽媽、爸爸、哥哥都大有來頭，牠的家族都有哪些趣事？文：當代中國
熊貓和花：身材似三角飯糰 辨識度高
大熊貓和花，2020年7月4日出生於成都大熊貓繁育研究基地，現時兩歲半，媽媽是成功，爸爸是美蘭，還有一個雙胞胎弟弟和葉，以及7位同母異父的哥哥姐姐。
普通人觀察大熊貓，可能覺得牠們都長得一樣，但和花卻極具辨識度，大家總能在眾多熊貓中輕易地找到它——胖乎乎、圓滾滾、毛茸茸，頭和身體融為一體，沒有脖子沒有腰，坐下時就像一個等邊三角形的飯糰。
顏值高是和花受歡迎的原因之一。
性格溫順的牠，還是為數不多兩歲後還能讓人近距離接觸的大熊貓。和花積極配合遊客拍照，向人群打招呼擺姿勢，非常願意露出自己的正臉，被網民評為最會「營業」的大熊貓。
此外，大家也喜歡看和花跟基地飼養員譚爺爺的互動。和花被同伴搶走食物的影片在社交平上爆紅，譚爺爺怕和花捱餓，特意為牠加餐。
當譚爺爺用四川話吆喝「花花，過來（果賴）」，和花也會下意識轉頭，久而久之就把「果賴」當成自己的名字。
熊貓和花｜媽媽來自「成家班」 爸爸「相親」擺烏龍
不說不知道，「頂流女明星」和花其實也是「星二代」。
和花的媽媽「成功」，2000年出生在成都大熊貓繁育研究基地，因為愛乾淨，是有名的「潔癖公主」，最大的特徵是肩帶斷開。成功的媽媽是「成家班始祖」大熊貓成成，因此和花也是「成家班」的成員之一。
「成功」膽子大，動作也比較敏捷，2009年曾咬死過闖入領地內的野貓。
至於和花的爸爸美蘭，2006年出生於美國亞特蘭大動物園，相貌雅致，生姿柔美。因為出生時被錯判為雌性，被當成「女孩」養大。
2010年，美蘭從美國返回家鄉四川，後被選為世界自然基金會「地球一小時」的全球推廣大使。美蘭回國後參加繁育計劃，但由於搞錯性別，成都大熊貓基地經網絡投票後為牠挑選了「男朋友」，成為一次相親烏龍事件。
美蘭在基地生活一段時間後，出現一系列雄性熊貓性成熟期的反應，經檢測才還原男兒真身。
熊貓和花｜哥哥功仔：《功夫熊貓》阿寶原型
大熊貓功仔是和花同母異父的哥哥，2008年出生在成都大熊貓基地，是電影《功夫熊貓》阿寶的原型。
據悉，《功夫熊貓》全球熱映後創造6億美元票房，創作團隊計劃拍攝《功夫熊貓2》，並來到成都大熊貓繁育研究基地尋找創作靈感。
只有3個月大的功仔在導演手裏手舞足蹈，非常調皮，被選中成為阿寶的原型。
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