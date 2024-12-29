營運時速400公里 號稱全球最快 中國新一代高鐵CR450北京亮相

中國研發的新一代高鐵CR450樣車周日在北京正式亮相，時速達400公里，號稱「全球最快高鐵列車」，預計明年營運，北京至上海的旅行時間可望從4小時縮短至2.5小時。
央視新聞等報道，據中國國家鐵路集團有限公司(國鐵集團)科信部介紹，該集團自2018年開始研究時速400公里運行條件下的高鐵基礎理論和關鍵技術；2021年正式實施「CR450科技創新工程」，開始CR450研發和高鐵基礎設施成套技術研究；2022年發布CR450總體技術條件，展開參數測試和大量模擬計算；2022年至2023年，分別在彌蒙、福廈高鐵展開CR450新技術部件換裝試驗，今年正式啟動樣車生產。
集5大優點 設計領先國際
國鐵集團公布，CR450試驗速度時速450公里，營運速度時速400公里，為「全球最快高鐵列車」。列車營運速度、運行能耗、車內噪聲、制動距離等主要指標，均領先國際，集「更高速」、「更安全」、「更節能」、「更舒適」、「更智能」這5大優點。
列車更節能 更安全
在設計上，列車運行阻力降低22%、減重10%，可更節能。車內噪聲降低2分貝，客室服務空間增加4%，令乘客有更舒適體驗。在安全性能上，列車的制動距離更短、運行穩定性更優，在運營速度提升的情況下，制動距離基本相當，讓列車行駛更安全。
商務艙座椅可調校角度
列車在行車與控制、司機智能交互、安全監控和旅客智能服務等領域，都有升級。商務艙的座椅可300度調整方向，亦可調整為會議模式；也新設置四人包廂，供家庭和團隊出行。
內地網絡去年初已流傳CR450將於2025年啟用，並推測滬渝蓉沿江高速鐵路是CR450最有可能首先上架的路線。滬渝蓉沿江高鐵是國內最長的高鐵路線之一，總長約2,100公里，其中僅有成渝中線高鐵預留部分時速400公里的加速空間。內媒近日報道，CR450列車已在北京作試驗運行，有8節車廂。