營運時速400公里 號稱全球最快 中國新一代高鐵CR450北京亮相

中國研發的新一代高鐵CR450樣車周日在北京正式亮相，時速達400公里，號稱「全球最快高鐵列車」，預計明年營運，北京至上海的旅行時間可望從4小時縮短至2.5小時。

央視新聞等報道，據中國國家鐵路集團有限公司(國鐵集團)科信部介紹，該集團自2018年開始研究時速400公里運行條件下的高鐵基礎理論和關鍵技術；2021年正式實施「CR450科技創新工程」，開始CR450研發和高鐵基礎設施成套技術研究；2022年發布CR450總體技術條件，展開參數測試和大量模擬計算；2022年至2023年，分別在彌蒙、福廈高鐵展開CR450新技術部件換裝試驗，今年正式啟動樣車生產。