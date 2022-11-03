爆疫富士康所在地 鄭州航空港區靜態管理7天

內地前日新增2,755宗新冠肺炎本土感染，新疆和廣東仍然佔最多，分別有430宗及423宗，另河南、內蒙古分別有359宗及320宗。河南新增個案中有358宗於鄭州市發現，而當地上月中旬開始爆疫的蘋果代工廠富士康，感染數字尚未公布。廠區所在鄭州航空港經濟綜合實驗區(下稱「航空港區」)則宣布，因區內疫情防控形勢嚴峻複雜，昨中午起至下周三中午，全區實行7天靜態管理，每日進行一次全員核酸檢測。

河南省長王凱前日曾到航空港區及富士康廠區指導疫情防控。《鄭州日報》則在昨日頭版刊登題為《有序開放是前提 科學管好是關鍵 用心用情做好疫情防控『放中管』》的文章，強調鄭州「以『追陽』為牽引，以社會面清零為主攻方向，以基本恢復城市生產生活正常秩序為目標」，堅持「放中管、動中清」策略部署，該放的「堅決放、盡早放、放到位」，暫時不能開放的就要精準劃定管控範圍，推動民眾生產生活盡快恢復正常、城市盡快回到正常發展軌道。

部分地區搭火車飛機取消驗核酸報告

另一邊廂，「第一財經」發現，多地搭火車或飛機不需再查驗48小時內核酸證明，其中安徽合肥新橋機場上月31日起取消查驗核酸報告，但仍要查驗健康碼和行程碼，並提醒一些目的地機場仍要檢查核酸報告。管轄「貴(陽)廣(州)高鐵」、「南(寧)廣(州)鐵路」及「益(陽)湛(江)鐵路」的「桂東鐵路」及「桂北鐵路」，則於前日發通告，除進京外，搭火車不再檢查核酸證明，惟相關通告隨後刪除。報道引述相關鐵路途經的廣西賀州及悟州政府工作人員指，本月1日起入站搭高鐵不再查驗核酸報告，但出站仍需遵守屬地要求。

報道還提到，貴州貴陽、湖南岳陽部分區域、四川宜賓轄下多個縣區等陸續宣布，本月1日起除風險及特定人群外，其他因工作和生活需要而做核酸檢測的人群不再免費，每次費用視「混檢」或「單人單檢」，介乎3.5至16元人民幣。

國務院聯防聯控機制早前為確保中秋、國慶假前後不發生本土規模性疫情，要求自9月10日至上月31日，搭飛機、高鐵、列車、跨省長途客車和船舶等，須持48小時內核酸陰性證明，之後將根據疫情形勢和防控需要進一步完善措施。