父母拒早起身 以外送平台召電單車 車手「代勞」載子女上學

父母拒早起身 以外送平台召電單車 車手代勞載子女上學

內地多處動輒零下低溫，讓不少家長懶得早起送小孩，近日不少父母網上分享「請跑腿送子女上學」的經驗，引發熱話。對此，多個外送平台回應，人不在可配送物品範圍內，外送員私自接單將受懲罰。 據《封面新聞》、《長江日報》等媒體報道，12月中旬，一個帳號備註為「騎手」的用戶在短影音平台發了一條影片，記錄他接到「送小孩上學」訂單後的派送全程，該則影片獲得不少關注。事實上，以外送員或家長視角拍攝的這類短片不少，評論區下還有不少網友分享自身經歷，甚至附上訂單截圖和外送員接子女的照片。

家住河南的鄭女士接受記者採訪，稱由於工作繁忙，有時候通宵熬夜之後，實在沒有精力晨早6、7點出門送子女上學，因此請過幾次「外送車手」幫忙接送孩子，「態度挺好的，把孩子安全送到校了還會拍照片拍片給我，比我們當家長的還負責」。 對於孩子的安全問題，鄭女士則認為孩子學校距離家的直線距離不遠，加上車手都受平台監管，自己還能即時手機查看實時位置，所以並不擔心，只要「認準正規平台的服務就行」。 運費12人民幣 此前有媒體實地下單「送貨」，起點為自己家，終點為附近小學，單上註明「送孩子到學校補課」，平台顯示，運費需12元人民幣，不到3分鐘有外送員接單，對方還打電話確認孩子是否準備好，「我看距離很近才接的，如果遠就不接了」。

網民擔心車速快不安全 不過，也有許多家長持反對態度，表示「寧願請假不去，都不會讓陌生人接送小孩」、「車手們接的每一單有時間限制，把送孩子當成配送物品，所以電單車速度快，還經常有人闖紅綠燈，太不安全了」。 記者詢問蜂鳥跑腿、達達秒送、順豐同城、閃送等平台客服人員，對方均表示，「人不在可配送物品範圍內」，其中順豐同城客服強調，平台有明文規定外送員不能接送人，如私自接單將受到平台懲罰，一切後果平台概不承擔，至於蜂鳥跑腿客服則提醒家長慎重，「騎手只有一個頭盔，小孩的安全問題難以保障」。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章