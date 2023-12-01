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中國
2023-12-01 12:15:33

父母雙亡上海女繼承2億遺產　半年後夫提離婚分身家：憑結婚證

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上海女遭逢父母車禍雙亡繼承2億元遺產　半年後夫提離婚分身家：憑結婚證

上海富家女康露（化名）在父母過世後繼承2億元人民幣遺產（約2.21億港元），想不到處理完父母後事，丈夫就提離婚、分產，氣得康露質問憑甚麼？丈夫一句話讓她氣結：「憑我的結婚證啊。」

據《九派新聞》報道，康露28歲時擔任一家外資公司主管，有次舉辦公司年會時，與酒店負責人員王力（化名）認識，之後王力就對她展開猛烈追求，半年後兩人結婚，後來康露的父母外遊時發生車禍，雙雙過世。

舉辦公司年會時邂逅丈夫

康露律師譚芳表示，康露父母生前在上海擁有9間套房和店面，加上存款和其他投資，共留下約2億元人民幣的遺產，由於康露是獨生女，祖父母也已經過世，所以龐大遺產全由她一人繼承。

原本王力體貼地陪在康露身旁，協助處理岳父母後事，想不到喪事才辦完半年，王力突然搬離兩人住處，並以性格不合為由提離婚，同時要求分割康露繼承的鉅額遺產。

男方堅稱離婚因雙方已沒感情

由於遺產是婚後才繼承，屬於夫妻共有財產。康露認為大學念法律的老公，是為了分產才提離婚，日前兩人上法院打離婚官司，開庭時康露質問老公：「如果我的父母沒有去世，如果我的父母沒有這麼多遺產，你還會跟我離婚嗎？」

雖然王力堅稱離婚是因為雙方沒有感情了，與康露父母去世無關，但康露不滿地說那憑甚麼要分割她父母的遺產，王力反嗆：「憑甚麼？我的結婚證啊！」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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