父母雙亡上海女繼承2億遺產　半年後夫提離婚分身家：憑結婚證

上海富家女康露（化名）在父母過世後繼承2億元人民幣遺產（約2.21億港元），想不到處理完父母後事，丈夫就提離婚、分產，氣得康露質問憑甚麼？丈夫一句話讓她氣結：「憑我的結婚證啊。」

據《九派新聞》報道，康露28歲時擔任一家外資公司主管，有次舉辦公司年會時，與酒店負責人員王力（化名）認識，之後王力就對她展開猛烈追求，半年後兩人結婚，後來康露的父母外遊時發生車禍，雙雙過世。

舉辦公司年會時邂逅丈夫

康露律師譚芳表示，康露父母生前在上海擁有9間套房和店面，加上存款和其他投資，共留下約2億元人民幣的遺產，由於康露是獨生女，祖父母也已經過世，所以龐大遺產全由她一人繼承。

原本王力體貼地陪在康露身旁，協助處理岳父母後事，想不到喪事才辦完半年，王力突然搬離兩人住處，並以性格不合為由提離婚，同時要求分割康露繼承的鉅額遺產。