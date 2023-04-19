父為血癌兒上「0手續費平台」募醫藥費　遭收取8成「推廣費」

陳先生因兒子不幸診斷出血癌，上募資平台籌醫藥費，卻被李姓顧問索取高達8,000元人民幣（約9,100港元）的「推廣費」。（微博@1818黃金眼）

大陸浙江杭州一名陳先生，因兒子不幸診斷出血癌，在「輕鬆籌」群眾募資平台李姓顧問的遊說下，同意由對方協助募資。沒想到，辛苦募到的1萬元人民幣（約11,000港元），竟被對方獅子大開口，索取高達8,000元人民幣（約9,100港元）的「推廣費」。事件經媒體報導後引起公憤，該名李姓顧問16日已被募資平台開除。

跟據節目《1818黃金眼》報道，2022年8月，陳先生7歲的兒子因為牙齒出血就醫檢查，被診斷出患有血癌。陳先生向表示，「我就一個打工的，我沒這麼多錢。一個月的工資就那麼點錢，交到醫院都不夠，我吃飯的錢都沒有。」陳先生透露，自從兒子診斷出白血病後，太太在醫院照顧兒子，自己成了家裏唯一的收入來源，自己經濟並不寬裕，一分一毫的救命錢都彌足珍貴，希望能夠用於對兒子的治療上。

在標榜0手續費的「輕鬆籌」群眾募資平台募到給兒子的醫藥費後，陳先生被要求支付李姓顧問8,000元人民幣（約9,100港元）的「推廣費」。李姓顧問更傳訊息威脅「晚上不給你推廣就沒人給你捐（錢）了吧，救不救你兒子的命，你自己看着辦。而且只有我能幫你籌到錢救你兒子」。

李姓顧問向陳先生傳送威脅簡訊，稱「晚上不給你推廣就沒人給你捐（錢）了吧」。（圖／翻攝微博@錢江晚報）

令人意外的是，李姓顧問竟主動接受媒體採訪，並表示「現在人工這麼貴，他（陳先生）也得到幫助」，絲毫不認為自己的行為有任何不妥。

事件曝光後，引發眾怒，有網友批評李姓顧問「根本吸血鬼」、「用民眾的愛心牟利，真的太可惡了」。16日，「輕鬆籌」募資平台在微博發文道歉，稱已開除涉事的李姓顧問，並保留法律追訴權。

「輕鬆籌」募資平台在微博發文道歉，稱已開除涉事的李姓顧問，並保留法律追訴權。（微博@輕鬆籌）

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