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中國
2024-02-27 10:42:00

父親不捨女兒出嫁 含淚上前擁抱遭拒 新娘：離家才6公里

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父親不捨女兒出嫁 含淚上前擁抱遭拒 新娘：離家才6公里

父親不捨女兒出嫁 含淚上前擁抱遭拒 新娘：離家才6公里

出嫁與父母拜別場面都很感人，但在大陸卻出現爆笑的場面！上海一名父親看著出嫁女兒上禮車時，想要上前擁抱，不料卻被女兒推開，吐槽說「離家才6公里。」，引起全場哄堂大笑。

父親不捨女兒出嫁 含淚上前擁抱遭拒 新娘：離家才6公里

父親不捨女兒出嫁 含淚上前擁抱遭拒 新娘：離家才6公里

父親含淚上前擁抱遭拒

據多家中國媒體綜合報導，22日上海一名年輕女子出嫁，身上的嫁衣加上頭飾美麗動人，正當她準備上禮車時，一旁身穿西裝的父親，不捨上前伸出雙手準備擁抱。沒想到竟被女兒一把推開，還一臉逗趣吐槽爸爸說「離家才6公里。」。

此話一出，隨即引發在場觀禮的親戚朋友們捧腹大笑，而該名父親本來醞釀許就久的情緒，隨即被壓了回去。有網友笑說「父親的小棉襖，秒變成鋼絲球」。

事後這父親接受媒體電話訪問時緩頰說，女兒其實是不想要他太難過。

他直言「說不尷尬是假話，眼淚都在眼眶裡打轉了，在被拒絕擁抱的時候，覺得女兒長大了。女兒觀察到我的情緒，趕緊讓司機踩了一下剎車，她在禮車上搖下窗戶跟我們告別的那一刻，我看到她眼眶也紅了。」

相關貼文引起網友熱烈烈討論，「在女兒眼裡只有六公里，在父親眼裡是一輩子。她無法理解他當時的心情」、「看得出來女兒也很捨不得，怕抱了淚水就止不住了」、「我和我老婆家才離600公尺，當初我岳父也是哭得唏哩嘩啦」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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