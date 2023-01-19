父親取走1.68萬利是錢拒歸還 兩未成年子女入稟追討勝訴

過年時小朋友收到利是，父母通常會「沒收」代為儲起，但不少人最後發現這筆利是錢去向成謎，大呼是「世紀騙案」。江蘇徐州邳州市就有一對13歲雙胞胎起訴父親，要求交還1.68萬元(人民幣，下同)利是錢。
徐州市中級人民法院微信公眾號近日公布這宗個案，指姓周男子與姓吳女子結婚後，育有一對雙胞胎子女，之後兩人離婚，兩名子女都由吳女撫養。2020年1月26日，周男以代為保管名義，將兩名子女的1.68萬元壓歲錢拿走。
兩名子女之後多次要求父親歸還這筆壓歲錢，但父親以各種理由拒絕，兩名子女於是入稟法院，要求父親「還錢」。
法院判父親15日內向兩子女歸還利是錢
邳州市人民法院最終根據《民法典》及《民事訴訟法》相關規定，判周男在判決生效後15日內，分別向兩名子女歸還8,000元及8,800元壓歲錢。
法院解釋，兩名原告的長輩在過年期間按民間風俗習慣，給予兩人「壓歲錢」，符合《民法典》關於贈與的法律構成要件，相關贈與行為合法有效，涉案壓歲錢應是分別屬於兩名原告的合法個人財產。
法院又指，兩名原告為未成年人，周男和吳女作為兩人的父母，是兩人的法定監護人，有保護兩人的人身權利、財產權利及其他合法權益等職責。吳女與周男離婚後，兩名原告由吳女直接撫養，現兩名原告經吳女同意，向周男索要其個人財產、即壓歲錢，周男應及時返還，交由吳女監管。周男經兩名原告催要久拖不予返還，已侵犯了兩名原告的合法權益。
網民爭論：小孩利是錢是父母「換」來
對於利是錢的去向，網民議論紛紛。有網民認為，「沒有父母的付出，小孩子那裡來收取壓歲錢的可能？」、「小孩子的壓歲錢應該是家長的錢換來的吧，他爸爸給別人也沒少發吧」，但有網民反駁，「他爸是沒少發，但發出去的就屬於被發紅包的親戚家的小孩了呀，難道還屬於老爸？」、「表面看著是換的，法律上認為是長輩給晚輩的」。
還有網民表示，「上幼稚園的時候，老師說過，給別人的東西，給了別人，那個東西就不是自己的」、「我很小的時候就明白這個道理，所以拿到壓歲錢拆都不拆轉手就給老媽了，反正平時要零花錢都是給的很痛快的」。
網民：連孩子壓歲錢都要坑 真丟臉
有網民又批評事件「有理無情」，稱「這樣的家庭出來的孩子，還會有親情嗎」、「這是孩子媽與孩子爹之間的官司，對孩子影響不好」、「明面上看似是小孩要壓歲錢，實則是父母之間的矛盾」。有網民就指出，「兩個小孩都是母親撫養，你覺得這個當爸的靠譜嗎？有情個鬼！」、「連孩子壓歲錢都要坑的男人，真丟臉」。