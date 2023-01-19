父親取走1.68萬利是錢拒歸還 兩未成年子女入稟追討勝訴

過年時小朋友收到利是，父母通常會「沒收」代為儲起，但不少人最後發現這筆利是錢去向成謎，大呼是「世紀騙案」。江蘇徐州邳州市就有一對13歲雙胞胎起訴父親，要求交還1.68萬元(人民幣，下同)利是錢。

徐州市中級人民法院微信公眾號近日公布這宗個案，指姓周男子與姓吳女子結婚後，育有一對雙胞胎子女，之後兩人離婚，兩名子女都由吳女撫養。2020年1月26日，周男以代為保管名義，將兩名子女的1.68萬元壓歲錢拿走。

兩名子女之後多次要求父親歸還這筆壓歲錢，但父親以各種理由拒絕，兩名子女於是入稟法院，要求父親「還錢」。

法院判父親15日內向兩子女歸還利是錢

邳州市人民法院最終根據《民法典》及《民事訴訟法》相關規定，判周男在判決生效後15日內，分別向兩名子女歸還8,000元及8,800元壓歲錢。

法院解釋，兩名原告的長輩在過年期間按民間風俗習慣，給予兩人「壓歲錢」，符合《民法典》關於贈與的法律構成要件，相關贈與行為合法有效，涉案壓歲錢應是分別屬於兩名原告的合法個人財產。