父親為小三兒子輔導功課崩潰 躁底丟石榴砸到脾臟破裂

浙江溫州的一名父親給國小三年級的兒子輔導作業時情緒崩潰，竟將石榴砸向孩子導致其脾臟破裂，微博網友對此氣憤不已。

陳先生拿起石榴砸向孩子

據中國媒體《溫州都市報》6日報導，近日，浙江溫州，陳先生因妻子加班，臨時擔起輔導作業的任務。在輔導過程中，國小三年級的亮亮卡在了一道數學題上，陳先生足足講了半小時，但亮亮還是一臉茫然，並且常常分心走神。情緒崩潰的陳先生拿起桌上的一個石榴砸向孩子。

石榴砸中了孩子左側腹部，亮亮當時大叫一聲「好痛」。看到孩子沒有其他異樣，也開始乖乖做作業，陳先生並沒在意。