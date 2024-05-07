父親為小三兒子輔導功課崩潰 躁底丟石榴砸到脾臟破裂

浙江溫州的一名父親給國小三年級的兒子輔導作業時情緒崩潰，竟將石榴砸向孩子導致其脾臟破裂，微博網友對此氣憤不已。
陳先生拿起石榴砸向孩子
據中國媒體《溫州都市報》6日報導，近日，浙江溫州，陳先生因妻子加班，臨時擔起輔導作業的任務。在輔導過程中，國小三年級的亮亮卡在了一道數學題上，陳先生足足講了半小時，但亮亮還是一臉茫然，並且常常分心走神。情緒崩潰的陳先生拿起桌上的一個石榴砸向孩子。
石榴砸中了孩子左側腹部，亮亮當時大叫一聲「好痛」。看到孩子沒有其他異樣，也開始乖乖做作業，陳先生並沒在意。
但是隔天一早，亮亮摀著肚子喊痛，送醫檢查結果顯示，亮亮的脾臟破裂出血了。而造成這結果的最大可能就是爸爸砸出去的石榴。
脾臟是脆弱的器官
為什麼被石榴砸一下，脾臟就會破裂？據介紹，脾臟是一個血液供應豐富而質地脆弱的實質器官。雖然平常有肋骨、腹壁和膈肌保護，但如果受到過大的外力撞擊，就會像豆腐一樣被撞破，是腹腔臟器中最容易受傷害的器官之一。脾臟是一個儲血器官，上面有許多血管，一旦發生破裂，就會導致大出血、休克，危及生命。而「豆腐」質地的脾臟破裂之後，是縫不起來的，只能整個切除。
醫生提醒，在生活中，如果外力導致左上腹部疼痛，應該及時到醫院檢查。
這一新聞讓微博網友大多感到氣憤：「都沒做好當爹的準備就要孩子。」「自己小時候什麼德性沒點數嗎？」「媽媽輔導多年都沒事，爸爸輔導一次就能把孩子砸到脾臟破裂。」「多少傷害假以愛之名。」「害人的父親，你毀了孩子一生！」
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