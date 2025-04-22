爺爺100萬遺產贈未出生孫　次子告上法院要求平分因一理由被駁回

據《極目新聞》報道，安徽老強（化名）日前突發疾病入院，由於他的大兒子媳婦已經懷有雙胞胎，老強對這兩個還未出生的孫子十分喜愛和期待，臨死前決定將百萬人民幣存款，留給「來不及見面」的孫子們。

安徽一名老翁在彌留之際，將自己辛苦攢下100萬元人民幣（約106萬港元）存款，全都留給大兒子未出生雙胞胎孫子。待老翁過世後，其次子竟告上法院，要求遺產該由兄弟二人平分，判決結果近日出爐。

老強去世後不久，他的大兒子媳婦順利誕下兩個健康的寶寶，此事引發老強次子「小強」（化名）的不滿，他認為父親在贈送遺產時，兩個侄子還沒有出生，所以沒有權利獲得這筆錢，這100萬元人民幣應由他們兄弟二人平分。

知名律師認為胎兒可有效獲遺產

法院經審理後，駁回小強訴訟請求。對此，知名律師河南澤槿律師事務所主任傅建表示，根據《民法典》第16條規定「涉及遺產繼承、接受贈與等胎兒利益保護的，胎兒視為具有民事權利能力」。本案中，雙胞胎順利出生，符合法律規定的胎兒接受贈與的條件，因此贈與行為有效。