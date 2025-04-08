特朗普威脅再加徵關稅　外交部批美方沒認真對話意願(更新)

美國總統特朗普要求中國撤銷對美國「對等關稅」的反制措施，否則會加徵更多關稅，連同特朗普之前兩度對華加徵關稅，以及上周三(2日)宣布的對等關稅，令中國面臨稅率達到104%。中國駐美大使館回應指，施壓和威脅不是正確的溝通方式。中國商務部表示，如果美方一意孤行，中方必將奉陪到底。

商務部：如美方一意孤行 中方必奉陪到底

中國商務部發言人表示，美方威脅進一步對華加徵50%關稅，中方對此堅決反對。如果美方升級關稅措施落地，中方將堅決采取反制措施維護自身權益。發言人指，美方對華加徵所謂「對等關稅」毫無根據，是典型的單邊霸淩做法，中方已經採取的反制措施是為了維護自身主權安全發展利益，維護正常的國際貿易秩序，完全是正當之舉。美方威脅升級對華關稅，是錯上加錯，再次暴露了美方的訛詐本質，中方對此絕不接受。如果美方一意孤行，中方必將奉陪到底。