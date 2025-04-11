特朗普暫緩對等關稅90天 中國除外 商務部：談，大門敞開；打，奉陪到底

美國總統特朗普的對等關稅擾亂全球股市和經濟，他周三突然政策急轉彎，實施不足一天，便暫緩逾75國的額外對等關稅90天，但中國除外，而且還從104%稅率增至125%，指因為中國採取報復性措施。有指加上之前的稅率，實際是145%。中方無懼特朗普「宣戰」，商務部發言人昨在例行記者會回答會否就關稅問題與美展開談判時稱，「談，大門敞開，但對話必須在相互尊重的基礎上以平等方式進行；打，中方也將奉陪到底。施壓、威脅和謳詐不是同中方打交道的正確方式。希望美方與中方相向而行，以相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，透過對話協商妥善解決分歧。」

中美關稅戰可說是急速升溫，特朗普對中國貨的徵稅一周內由54%猛增至104%，甚至再增至125%。特朗普在中國周三宣布將美貨徵稅增至84%後於社交網發文，基於中國對世界市場欠缺尊重，「我在此宣布提升美國對中國的關稅至125%，即時生效」。他同時宣布，有超過75個國家致電美國商務部和財政部等代表，願意就貿易、貿易壁壘、關稅、貨幣操控和非貨幣關稅商談和尋求解決方法，這些國家按照「我的強烈建議」沒有報復，因此他即時暫緩有關國家的對等關稅90天。特朗普其後在白宮向記者稱，國家主席習近平是「一個聰明人，我們最終會達成非常好的協議」。他又補充稱，只要對方致電便可開始談判。

外交部：道多助，失道寡助

對於特朗普提升對華關稅至125%及指中方「沒有表現出尊重」，外交部發言人林劍稱，美方出於一己之私，將關稅作為實施極限施壓、謀取私利的武器，嚴重侵犯各國正當權益，嚴重違反世界貿易組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定，這是公然冒天下之大不韙，與整個世界作對。採取必要反制措施反對美國霸凌行徑，既是為了維護自身主權安全發展利益，也是為了維護國際公平正義，維護多邊貿易體制，維護國際社會的共同利益。道多助，失道寡助，美國的倒行逆施不得人心，終將以失敗告終。他也重申，關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打。

毛寧「X」上載毛澤東片段

另一外交部發言人毛寧則在社交平台「X」發布1953年時任國家主席毛澤東回應抗美援朝的講話片段，並以英文寫道「我們是中國人，我們不怕挑釁，我們不會退縮」。片段中，毛澤東說：「時間要打多久，我看我們不要做決定。過去是由杜魯門，以後是艾森豪威爾，或者美國將來的甚麼總統，由他們去決定，就是說他們要打多久，就打多久，一直打到完全勝利。」