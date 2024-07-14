特朗普遇刺帶動安倍晉三同登微博熱搜　內地網民：天都助你

特朗普集會槍擊事件引發全球關注，相關新聞登頂內地新浪微博熱搜榜。此外，日本前首相安倍晉三也意外現身熱搜榜單，有網友指出，美日擁槍差異或導致兩人不同結局。
安倍兩年前遇刺身亡
14日上午10時，特朗普遇襲相關新聞「特朗普遭遇槍擊」、「特朗普稱右耳被子彈擊穿」分別登上新浪微博熱搜榜的第一和第二名，「拜登暫停所有競選外出活動」則居第四。令人意外的是，日本前首相「安倍晉三」相關話題也現身熱搜榜單。
2022年7月，安倍晉三在日本奈良市發表選舉演說時遇刺身亡，終年67歲。有微博網友貼出兩人遇刺時的現場影片和照片對比，指出安倍晉三與特朗普都是在7月遇刺，但結局迥然。
「萬一自導自演呢」
有內地網友指出，兩人結局不同的原因，或在於美國可以合法擁槍，而日本槍枝管理極為嚴格，槍枝犯罪率低，因此安倍晉三當時聽到槍聲時還會疑惑回頭，而特朗普就顯得經驗豐富，聽到槍聲立刻趴下，將講台作為掩體，成功逃過死劫。也有網友認為，日本政客的安保不及美國政客嚴格，槍響後特朗普身後的特勤人員一擁而上，以肉身當盾團團護住特朗普，反應更為敏捷。
此外，有不少內地網友認為，在拜登退選聲浪高漲之際，特朗普這一死裏逃生的傳奇經歷，或更推高其聲望，入住白宮或成定局：「天都助你」；「接下來川普（特朗普）估計又有很多話要說了，今年，我壓川普（特朗普）上」。不過，也有網友以陰謀論揣測這一事件是否為特朗普的「苦肉計」：「萬一自導自演呢。」
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