特朗普遇刺帶動安倍晉三同登微博熱搜　內地網民：天都助你

2022年7月，安倍晉三在日本奈良市發表選舉演說時遇刺身亡，終年67歲。有微博網友貼出兩人遇刺時的現場影片和照片對比，指出安倍晉三與特朗普都是在7月遇刺，但結局迥然。

「萬一自導自演呢」

有內地網友指出，兩人結局不同的原因，或在於美國可以合法擁槍，而日本槍枝管理極為嚴格，槍枝犯罪率低，因此安倍晉三當時聽到槍聲時還會疑惑回頭，而特朗普就顯得經驗豐富，聽到槍聲立刻趴下，將講台作為掩體，成功逃過死劫。也有網友認為，日本政客的安保不及美國政客嚴格，槍響後特朗普身後的特勤人員一擁而上，以肉身當盾團團護住特朗普，反應更為敏捷。

此外，有不少內地網友認為，在拜登退選聲浪高漲之際，特朗普這一死裏逃生的傳奇經歷，或更推高其聲望，入住白宮或成定局：「天都助你」；「接下來川普（特朗普）估計又有很多話要說了，今年，我壓川普（特朗普）上」。不過，也有網友以陰謀論揣測這一事件是否為特朗普的「苦肉計」：「萬一自導自演呢。」