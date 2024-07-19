特朗普遇刺照帶動FUJIFILM相機熱賣　內地搶購加5千都收

美國前總統特朗普日前在賓夕法尼亞州造勢活動上遇襲，《美聯社》首席攝影師伍奇（Evan Vucci）用相機拍下歷史級神照，意外帶動中國內地高階相機熱潮，有商家願加價5,000元人民幣（約5,380港元）收購。

據《每日經濟新聞》報道，特朗普遭遇槍擊，《美聯社》一張特朗普忍痛振臂高呼「Fight」照片，被國際各大媒體廣泛使用，還意外地帶動內地相機市場熱潮。很快就有經銷商、攝影師以「同款相機」為噱頭進行行銷。

成為當代「電子茅台」

與此同時，在電商平台上，富士相機更是成為炙手可熱的商品。熱門機型如X-T30、X-T5等供不應求，有商家通過抽籤形式分配有限的購買名額，這些抽中的幸運兒可以在二手市場上，以高出原價數千元人民幣的價格輕鬆轉手。富士相機儼然成為當代的「電子茅台」，甚至有商家林森（化名）表示：「你只要搶到富士X100VI，加價5,000元賣給我，我收。」