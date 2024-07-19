特朗普遇刺照帶動FUJIFILM相機熱賣　內地搶購加5千都收

美國前總統特朗普日前在賓夕法尼亞州造勢活動上遇襲，《美聯社》首席攝影師伍奇（Evan Vucci）用相機拍下歷史級神照，意外帶動中國內地高階相機熱潮，有商家願加價5,000元人民幣（約5,380港元）收購。
據《每日經濟新聞》報道，特朗普遭遇槍擊，《美聯社》一張特朗普忍痛振臂高呼「Fight」照片，被國際各大媒體廣泛使用，還意外地帶動內地相機市場熱潮。很快就有經銷商、攝影師以「同款相機」為噱頭進行行銷。
成為當代「電子茅台」
與此同時，在電商平台上，富士相機更是成為炙手可熱的商品。熱門機型如X-T30、X-T5等供不應求，有商家通過抽籤形式分配有限的購買名額，這些抽中的幸運兒可以在二手市場上，以高出原價數千元人民幣的價格輕鬆轉手。富士相機儼然成為當代的「電子茅台」，甚至有商家林森（化名）表示：「你只要搶到富士X100VI，加價5,000元賣給我，我收。」
隨着富士相機搖身一變成為炙手可熱的商品，不僅是攝影發燒友，連店家與「黃牛」也紛紛湧入這片藍海，林森表示：「好幾萬個人線上上搶一兩台富士的機器，你如果搶到10台我都照單全收，但是不可能（搶到）的。」
溢價程度各不相同
在他的店鋪內，國際品牌應有盡有，且價格相對穩定，唯有富士系列的價格如同坐上了火箭，每日波動，且多是向上攀升。一位顧客將一台僅使用了十多天的富士X100VI放到商家劉希（化名）的店裡寄售，標價達1.6萬元人民幣（約1.72萬港元）。
報道指出，每款富士相機的溢價程度各不相同，但幾乎都享受着遠超原價的待遇。例如，原價11,390元人民幣（約1.23萬港元）的X100VI，售價已飆升至1.7萬元人民幣（約1.83萬港元）；原價9,999元人民幣（約1.08萬港元）的X-T50，也身價大漲，達到約1.3萬元人民幣（約1.4萬港元），林森直言，就算廠家來貨，他也不可能原價出售。
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