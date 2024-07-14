特朗普遇刺｜內地專家駁自導自演論：遠射難傷耳而不中腦袋

特朗普槍擊事件發生不久後迅速登上微博熱門話題，內地資深媒體人、《環球時報》前總編輯胡錫進評論稱：「耳朵中了一槍。這個消息很讓人震驚。老胡醒來看到這個消息的第一反應是『怎麼還會出這事』，並且直覺認為：這一槍會讓川普（特朗普）贏得不少同情分，他離重回白宮又近了一步。」

再好的槍也有散播問題

針對有網友認為「特朗普這是在學陳水扁」，金燦榮回應稱特朗普遇刺事件不可能是「自導自演」，因為特朗普真是「差點沒命」：「比較大的可能性是民主黨的激進支持者幹的。」

據《中國新聞網》14日報道，官方新華社《世界軍事》原執行主編、軍事專家金昊亦表示，特朗普槍擊事件「大概率不是自導自演」，指出在180米到275米這個距離上，能夠確保打中耳朵而不傷及腦袋，這在現實中是很難做到的。因為再好的子彈，再好的槍，也有散播的問題。如果是自導自演，特朗普是不可能冒這個風險的。