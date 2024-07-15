特朗普遇刺｜外界重提「319槍擊案」 陳水扁︰被扭曲說是自導自演

2004年3月19日台灣選舉前一天，陳水扁及呂秀蓮正在台南坐車掃街拜票，突出現兩聲槍響，陳水扁腹部被子彈劃過，呂秀蓮膝蓋中彈；當時現場一名民眾頭部被流彈擊中不治。這宗槍擊案被認為改變了選情，最終陳水扁以不到3萬票的差距成功當選。國民黨、親民黨合作的「連宋配」（連戰、宋楚瑜）大熱倒灶。2005年3月7日，時任刑事警察局長的侯友宜宣布，槍擊事件開槍的嫌犯為男子陳義雄，但在槍擊案10天後就在安平港落海溺斃，畏罪自殺。槍擊案真相迄今仍然撲朔迷離。

陳水扁今天感嘆，「319槍擊案」至今都無法做一個交代，甚至還被扭曲成自導自演。特朗普在造勢時遭遇槍擊後，令外界重提「319槍擊案」，陳水扁回應稱聽到消息很震驚，「美國會發生，我們台灣也要小心」，但自己亦聯想到20年前的319槍擊案，並指調查結果至今沒有交代真相，這點讓他很遺憾。他指事件被外界扭曲說是自導自演，但這是沒有的事情。記者追問他槍擊案對美國選舉會不會有影響。陳水扁則認為，這要看對手是誰，若拜登繼續競選連任，發生槍擊案對現任者應該是比較不利，若民主黨最後被迫不得不換人，若換成是女性、年輕候選人，最後結果可能還是很難預料。