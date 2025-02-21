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中國
2025-02-21 14:15:52

特朗普長子撰文推鷹派觀點　籲軍事注意力聚焦中國

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唐納德在集會上發言。(互聯網)

唐納德在集會上發言。(互聯網)

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美國總統特朗普長子唐納德（Donald Trump Jr.），近日稱美國「應將軍事注意力聚焦」於中國。對此，中國外交部表示，中方願和美方透過對話協商，同時堅定捍衛自身的主權安全及發展利益。

據官媒環球時報報道，中國外交部發言人郭嘉昆主持2月19日下午例行記者會，在回答媒體詢問時，作出了回應。

「穩定、健康、可持續」

郭嘉昆說，關於中美關係，中方的立場是一貫的、明確的，我們願意本着相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，同美方通過對話協商解決各自的關切，同時堅定維護自身的主權安全和發展利益。

他提到，我們希望美方同中方相向而行，共同落實好兩國元首達成的重要共識，推動中美關係「穩定、健康、可持續」的發展。

特朗普遇刺大難不死。(美聯社) 特朗普遇刺大難不死。(美聯社) 特朗普遇刺大難不死。(美聯社) 特朗普遇刺大難不死。(美聯社) 特朗普遇刺大難不死。(美聯社) 特朗普遇刺大難不死。(美聯社)

引述候任國防次長觀點

特朗普長子唐納德（Donald Trump Jr.）18日在保守派政治新聞網站人事（Human Events）發表文章，力挺對中國態度強硬的柯伯吉（Elbridge Colby）出任負責政策的美國國防部次長，並提及相關內容。

唐納德在文章中提到，柯伯吉認為美國「應將軍事注意力聚焦」（focus our military）於中國。然而唐納德又指出：「但同時，他支持我父親（特朗普）對於與習近平談判的開放態度，並避免無謂地挑釁中國⋯⋯考慮到與中國達成權力平衡又能避免戰爭，這是對美國人民最有利的。」他總結說，柯伯吉的看法「完全合情合理」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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