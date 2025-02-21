特朗普長子撰文推鷹派觀點　籲軍事注意力聚焦中國

美國總統特朗普長子唐納德（Donald Trump Jr.），近日稱美國「應將軍事注意力聚焦」於中國。對此，中國外交部表示，中方願和美方透過對話協商，同時堅定捍衛自身的主權安全及發展利益。

據官媒《環球時報》報道，中國外交部發言人郭嘉昆主持2月19日下午例行記者會，在回答媒體詢問時，作出了回應。

「穩定、健康、可持續」

郭嘉昆說，關於中美關係，中方的立場是一貫的、明確的，我們願意本着相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，同美方通過對話協商解決各自的關切，同時堅定維護自身的主權安全和發展利益。

他提到，我們希望美方同中方相向而行，共同落實好兩國元首達成的重要共識，推動中美關係「穩定、健康、可持續」的發展。