特朗普關稅戰停火　中國輸美貨櫃預訂量飆升277%

美國貨運數據公司 Vizion14日公布的數據顯示，在美中暫停針鋒相對的關稅之後， 美國方面預訂從中國運往美國的貨櫃運輸預訂量激增了近300%。

據路透社14日報道， Vizion策略業務發展副總裁崔西（ Ben Tracy ）表示，截至5日的七天平均預訂量為5,709個標準貨櫃，而截至14日的七天平均預訂量飆升277%至21,530個標準貨櫃。

暫停貿易戰90天