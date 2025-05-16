特朗普關稅戰停火　中國輸美貨櫃預訂量飆升277%

美國貨運數據公司Vizion14日公布的數據顯示，在美中暫停針鋒相對的關稅之後，美國方面預訂從中國運往美國的貨櫃運輸預訂量激增了近300%。
據路透社14日報道，Vizion策略業務發展副總裁崔西（Ben Tracy）表示，截至5日的七天平均預訂量為5,709個標準貨櫃，而截至14日的七天平均預訂量飆升277%至21,530個標準貨櫃。
暫停貿易戰90天
自美國總統特朗普（Donald Trump）於4月2日宣布計劃對中國製造的商品徵收145%的關稅後，美國進口商大幅減少對中出口，直到12日美中宣布暫停貿易戰90天後，貿易才開始回溫。
目前美國對中國進口商品的關稅稅率從145%降至30%；中國對美進口商品關稅稅率從125%降至10%。
開始看到預訂量回升
崔西說：「隨着這項暫時性的協議生效，我們現在確實開始看到預訂量回升。」
德國貨櫃航運公司赫伯羅德（Hapag-Lloyd）14日稍早表示，本周初其美中航線的訂艙量環比大增50%。
當被問及美中之間的關稅休戰時，該公司執行長詹森（Rolf Habben Jansen）表示：「我預期中國與美國之間的貨運量會進一步增加，這是我們過去幾天內已經觀察到的現象。」
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