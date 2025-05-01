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中國
2025-05-01 16:15:07

特朗普關稅戰｜中國三大國有航企季蝕40億　遠遜全球同業

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圖為中國南方航空。（資料照／新華社）

中國三大國有航空公司近日公布財報，今年第一季總虧損約達37.82億元人民幣（約40.3億港元），顯示虧損持續擴大。主要受到國內市場競爭加劇、中美貿易戰升級以及消費者支出壓力等因素影響。

根據《路透社》財報顯示，中國國際航空（Air China）第一季淨虧損達20.4億元人民幣（約21.8億港元），較去年同期擴大22%。

關稅致無法接收波音客機

運力最大的南方航空，從去年同期獲利7.56億元人民幣（約8.06億港）轉為虧損7.47億元人民幣（約7.97億港元）。總部位於上海的東方航空則公布淨虧損9.95億元人民幣（約10.6億港元）。

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值得注意的是，這三家國有航空公司在疫情後仍未能扭轉經營困境，已連續5年出現年度虧損。相較之下，全球航空業在2023年已普遍恢復獲利。

中國方面表示，航空公司受到中美貿易戰的嚴重影響。美國飛機製造商波音（Boeing）本月稍早將三架飛機從中國送回美國，並指中國客戶因關稅問題而無法接收新飛機。

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「客運和貨運需求疲軟」

亞太航空公司協會（AAPA）總幹事梅農（Subhas Menon）指出，亞洲出口導向型經濟體在未來數月可能面臨「客運和貨運需求疲軟」的情況。

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由於國內經濟壓力以及與其他國家的政治緊張局勢抑制了需求，目前中國國際航線運力仍比2019年水平低約20%。不過，今天開始的「五一假期」可能為中國國內航空業帶來短期提振，根據Flight Master數據顯示，「五一」期間經濟艙機票平均價格較去年同期上漲4.4%。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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