特朗普關稅戰｜中國三大國有航企季蝕40億　遠遜全球同業

運力最大的南方航空，從去年同期獲利7.56億元人民幣（約8.06億港）轉為虧損7.47億元人民幣（約7.97億港元）。總部位於上海的東方航空則公布淨虧損9.95億元人民幣（約10.6億港元）。

值得注意的是，這三家國有航空公司在疫情後仍未能扭轉經營困境，已連續5年出現年度虧損。相較之下，全球航空業在2023年已普遍恢復獲利。

中國方面表示，航空公司受到中美貿易戰的嚴重影響。美國飛機製造商波音（Boeing）本月稍早將三架飛機從中國送回美國，並指中國客戶因關稅問題而無法接收新飛機。