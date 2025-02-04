特朗普關稅戰︱中國向部份美國商品加徵最高15%關稅　Google涉違壟斷法受查

美國延後加拿大及墨西哥加徵關稅措施，惟如期於當地時間2月4日（香港時間下午1時）向中國貨品加徵一成關稅，中國即提出反制措施。 國務院關稅稅則委員會發出通告，指本月1日美國政府宣布以芬太尼等問題為由對所有中國輸美商品加徵10%關稅。美方單邊加徵關稅的做法嚴重違反世界貿易組織規則，不僅無益於解決自身問題，也對中美正常經貿合作造成破壞。

上訴至世貿爭端解決機制 促美方糾正錯誤 經國務院批准，自本月10日起，對原產於美國的部分進口商品加徵關稅。當中包括對煤炭、液化天然氣加徵15%關稅；對原油、農業機械、大排量汽車、農夫車加徵10%關稅；對原產於美國的部分進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上分別加徵相應關稅，現行保稅、減免稅政策不變，此次加徵的關稅不予減免。

就美國對華產品加徵10%關稅問題，商務部發言人指出，中方已將措施訴至世貿組織爭端解決機制。中方對美方做法堅決反對，敦促美方立即糾正錯誤做法。 PVH和因美納列不可靠實體清單 此外，央視新聞報道，因美國互聯網巨頭谷歌(Google)涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》，市場監管總局依法對谷歌開展立案調查。另外，商務部就對兩間美國企業包括服裝企業PVH集團，以及生物科技公司因美納列入不可靠實體清單，指控他們違反正常的市場交易原則，中斷與中國企業的正常交易。