特朗普關稅戰｜中國對美國所有進口商品加徵34%關稅

國務院關稅稅則委員會宣布本月10日12時01分起，對原產於美國的所有進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上加徵34%關稅。（新華社資料圖片）

公告指，美國政府前日宣布對中國輸美商品徵收對等關稅。美方做法不符合國際貿易規則，嚴重損害中方的正當合法權益，是典型的單邊霸凌做法。 根據《關稅法》、《海關法》、《對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，對原產於美國的進口商品加徵關稅。 至於現行保稅、減免稅政策不變，此次加徵的關稅不予減免。在本月10日12時01分之前，貨物已從啓運地啓運，並於12時01分至5月13日24時進口的商品，不加徵今次公告規定加徵的關稅。

國務院關稅稅則委員會宣布，本月10日12時01分起，對原產於美國的所有進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上加徵34%關稅。

在北京，商務部表示，中方已在世貿組織爭端解決機制起訴美國「對等關稅」措施。發言人表示，美方徵收所謂「對等關稅」，嚴重違反世貿組織規則，嚴重損害世貿組織成員正當合法權益，嚴重破壞以規則為基礎的多邊貿易體制和國際經貿秩序，是典型的單邊霸淩做法，危害全球經貿秩序穩定。中方對此堅決反對。中方始終是國際經貿秩序的堅定捍衛者，和多邊貿易體制的堅定支持者，敦促美方立即糾正錯誤做法，取消單邊關稅措施。

中方將斯凱迪奧公司等11間美國企業列入不可靠實體清單

商務部表示，為維護國家主權、安全和發展利益，根據《對外貿易法》、《國家安全法》及《反外國制裁法》等有關法律，依據《不可靠實體清單規定》，決定將斯凱迪奧公司等11間實體，列入不可靠實體清單，禁止有關企業從事與中國有關的進出口活動，並禁止他們在中國境內新增投資。公告自公布日起實施。