特朗普關稅戰｜中國拋售500億美債反擊？　專家：恐攬炒

中美貿易摩擦升級，美國對中國徵收145%關稅，中國也回敬125%。市場傳出北京拋售500億美元（約3,879億美元）美債的消息。美媒指，此舉被視為「核彈級選項」，恐破壞全球金融市場，同時也會對中國本身帶來嚴重風險。

根據《CNBC》，截至今年1月，中國官方持有約7,600億美元（約5.9萬億美元）美債，是僅次於日本的第二大外國持有者。如果北京開始大規模拋售美債，將大幅推高美國政府的借貸成本，並擾亂全球市場。

逐步擺脫對美元的依賴

地緣政治風險與戰略實踐（GRASP）創辦人伊凡諾夫（Philipp Ivanov）認為，這將會是北京「最極端」的回應，目前不太可能發生：「將對美國造成相當大的損害，但對中國的損害可能更大⋯⋯我認為這將是中國的最後手段」。