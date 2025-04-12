特朗普關稅戰｜中國拋售500億美債反擊？　專家：恐攬炒

中美貿易摩擦升級，美國對中國徵收145%關稅，中國也回敬125%。市場傳出北京拋售500億美元（約3,879億美元）美債的消息。美媒指，此舉被視為「核彈級選項」，恐破壞全球金融市場，同時也會對中國本身帶來嚴重風險。
根據《CNBC》，截至今年1月，中國官方持有約7,600億美元（約5.9萬億美元）美債，是僅次於日本的第二大外國持有者。如果北京開始大規模拋售美債，將大幅推高美國政府的借貸成本，並擾亂全球市場。
逐步擺脫對美元的依賴
地緣政治風險與戰略實踐（GRASP）創辦人伊凡諾夫（Philipp Ivanov）認為，這將會是北京「最極端」的回應，目前不太可能發生：「將對美國造成相當大的損害，但對中國的損害可能更大⋯⋯我認為這將是中國的最後手段」。
伊凡諾夫補充，如果局勢升級，人民幣也可能大幅貶值：「拋售美債和大幅貶值人民幣，將成為這場貿易競爭的下一階段。」
人民銀行長期以來推動外匯儲備多元化，逐步擺脫對美元的依賴，中國持有的美債佔全球外國投資人比例，已從2011年的28%下降至8.9%。
已超越傳統經貿範疇
經濟學家薩克斯（Jeffrey Sachs）指出，中國擁有龐大的外匯存底和美元，不太可能袖手旁觀。他告訴《CNBC-TV18》：「不清楚是否會突然採取行動，還是會逐步繼續拋售。」
伊凡諾夫指出，目前的關稅戰已超越傳統經貿範疇，轉向更為廣泛的地緣政治對抗。報道指，儘管中國多年來一直在為潛在的貿易戰做準備，但仍相當脆弱。特別是因為其經濟嚴重依賴製造業，而製造業正成為關稅戰的攻擊目標。
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