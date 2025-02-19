特朗普關稅戰｜中國駐世貿代表批美方擾亂全球貿易 恐引發全球衰退

路透社引述中國駐世界貿易組織代表李成鋼在該組織一次閉門會議上說，美國總統特朗普政府推出的關稅措施，加劇經濟不確定性，擾亂全球貿易，更可能刺激通脹，導致市場扭曲，甚至引發全球衰退，更嚴重的是美國的單邊主義可能顛覆以規則為基礎的多邊貿易體系。
總部設於瑞士日內瓦的世貿組織，當地星期二開會，路透社報道說是日益加劇的貿易摩擦，首次正式列入世貿組織最高決策機構總理事會的討論議程，而中方就美方單邊加徵關稅的做法訴諸世貿爭端解決機制，可能初步考驗特朗普對世貿組織的立場，暫時不清楚其他國家，包括未有在日内瓦派駐貿易大使的美國會如何回應。
世貿總幹事敦促保持克制
世貿總幹事伊維拉已敦促組織的166個成員國，在考慮報復式關稅行動時保持克制，避免出現災難級貿易戰。報道指各地貿易代表在會前表示，他們不指望會議立即產生任何結果，但各方為應對美國貿易措施而採取的行動，反映貿易戰可能升級。
有貿易代表認為中國呼籲展開辯論，與其說是批評華盛頓，不如說是中國展現自身遵守世貿規則的形象，這種形象有助中國在當前的全球貿易談判中贏得盟友。
本月一日， 美方宣布對從中國進口的產品加徵10%關稅。中國商務部其後表示，中方為捍衞自身合法權益，已將美方措施訴諸世貿組織爭端解決機制，指出美方嚴重違反世貿規則，性質惡劣，不但破壞中美兩國經貿合作基礎，更擾亂全球產業鏈及供應鏈穩定，中方對此堅決反對，敦促美方立即糾正錯誤做法。
對於美國上星期宣布調整針對鋼鐵和鋁的進口關稅，恢復對全球貿易伙伴徵收《232關稅》；商務部新聞發言人何咏前日前指出，世貿專家組早在2022年已裁定美國《232關稅》措施違反世貿規則，但美方不單止保留這種關稅，更進一步提高鋁產品關稅，嚴重損害各國權益，中方敦促美方摒棄零和思維，回到多邊貿易體制正確軌道上，與各國共同透過平等磋商機制，解決各自關切。
原文刊登於 香港電台