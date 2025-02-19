特朗普關稅戰｜中國駐世貿代表批美方擾亂全球貿易 恐引發全球衰退

路透社引述中國駐世界貿易組織代表李成鋼在該組織一次閉門會議上說，美國總統特朗普政府推出的關稅措施，加劇經濟不確定性，擾亂全球貿易，更可能刺激通脹，導致市場扭曲，甚至引發全球衰退，更嚴重的是美國的單邊主義可能顛覆以規則為基礎的多邊貿易體系。

總部設於瑞士日內瓦的世貿組織，當地星期二開會，路透社報道說是日益加劇的貿易摩擦，首次正式列入世貿組織最高決策機構總理事會的討論議程，而中方就美方單邊加徵關稅的做法訴諸世貿爭端解決機制，可能初步考驗特朗普對世貿組織的立場，暫時不清楚其他國家，包括未有在日内瓦派駐貿易大使的美國會如何回應。