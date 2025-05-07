特朗普關稅戰｜何立峰周五起訪問瑞士　期間將與美財長會談

中國外交部公布，副總理何立峰本周五起訪問瑞士及法國，並在訪問瑞士期間與美國財長貝森特(Scott Bessent)會面。商務部說，中方認真評估美方，希望就關稅問題與中方談判，並在充分考慮全球期待及中方利益等因素下，決定與美方接觸。

外交部宣布，副總理何立峰將由本周五起訪問瑞士4天，何立峰在瑞士期間，將以中美經貿中方牽頭人身份，與美方牽頭人美國財長貝森特舉行會談。商務部發言人指出，近日美方高層不斷就調整關稅措施放風，並透過多種渠道向中方傳遞信息，希望就關稅問題與中方談判。中方認真評估美方信息，在充分考慮全球期待、中方利益及美國業界及消費者呼籲後，決定與美方接觸。發言人強調，中方立場一貫，無論是打還是談，中方維護自身發展利益的決心及維護國際經貿秩序的立場及目標不會改變，又說任何對話談判，必須在相互尊重、平等協商及互惠互利的前提下開展。