特朗普關稅戰｜何立峰將晤美財長貝森特 外交部：會談應美方請求舉行(更新)

中國外交部公布，副總理何立峰本周五起訪問瑞士及法國，並在訪問瑞士期間與美國財長貝森特(Scott Bessent)會面。商務部說，中方認真評估美方，希望就關稅問題與中方談判，並在充分考慮全球期待及中方利益等因素下，決定與美方接觸。

外交部發言人林劍今日下午表示，美方近期不斷表示，希望與中方進行談判。這次會談是應美方請求舉行的，中方堅決反對美國濫施關稅這一立場沒有任何變化。同時中方對對話持開放態度，但任何對話都必須建立在平等、尊重、互惠的基礎上，任何形式的施壓、脅迫，對中國都是行不通的。中國將堅定地維護自身的正當利益，維護國際的公平正義。