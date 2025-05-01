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中國
2025-05-01 13:15:27

特朗普關稅戰｜內地官媒：美國從多渠道接觸中國冀談判

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官媒稱美方主動與中方接觸，希望就關稅問題進行談判。（示意圖／美聯社）

內地官媒《央視》旗下新媒體《玉淵譚天》1日獨家披露，從消息人士獲悉，近一段時間：「美方通過多種渠道主動與中方接觸，希望與中方就關稅問題進行談判」。

近期，美國總統特朗普和其經貿團隊頻頻放風，稱美國正在與中國進行經貿談判。《玉淵譚天》稱，經其與國際經貿談判專家分析，美國越是頻繁釋放消息，就越顯現出其急於推動談判的心理。

「美國一定是更着急的那一方」

《玉淵譚天》又指，從談判的角度來講，「美國一定是更着急的那一方」，並指出特朗普政府當前面臨多重壓力，包括經濟壓力與輿論壓力。

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《玉淵譚天》表示，在多數國家都保持觀望的情況下，特朗普頻繁釋放在與中方談判的消息，還有重要的意圖。即首個與美達成協議的國家，會給後續談判提供重要參考。中國是被加徵「對等關稅」最高的國家，如果連中方都要作出巨大讓步，主動去找美談判，那對其他國家而言，能爭取的空間就非常有限。

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「戰略不確定」策略

也就是特朗普通過釋放中方急於找美國談判訊息，試圖給其他談判對手製造時間壓力，迫使其出於這樣的壓力，急於與美國達成談判結果，從而向美方讓渡更多利益。

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從談判角度而言，特朗普運用的是「戰略不確定」策略。《玉淵譚天》最後說，中方對此沒有甚麽好迷惑的，美方如果想和中方進行接觸，中方就利用這些接觸意圖，逼出其真實意圖，更好地掌握主動權。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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