特朗普關稅戰｜國務院發表中美經貿關係白皮書　重申貿易戰沒贏家保護主義沒出路

國新辦發布《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》白皮書，指出中方始終認為中美經貿關係的本質是互利共贏，作為發展階段、經濟制度不同的兩個大國，中美雙方在經貿合作中出現分歧和磨擦是正常，關鍵要尊重彼此利益和重大關切，通過對話協商找到妥善解決問題的辦法。白皮書重申貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路，希望美方與中方相向而行，通過平等對話磋商解決各自關切。

商務部發言人表示，近年來美方單邊主義、保護主義抬頭，不斷對華出台加徵關稅等經貿限制措施，嚴重干擾中美正常經貿合作。中方不得不進行正當反制，強調中方不願打貿易戰，但中國政府也絕不會坐視中國人民的正當權益被損害和剝奪，如果美方執意進一步升級經貿限制措施，中方有堅定的意志、豐富的手段，必將堅決反制，並奉陪到底。

商務部發言人稱美國嚴重干擾各國經濟發展

發言人指出，美方打著所謂的「對等」、「公平」的旗號搞零和博弈，本質上是追求「美國第一」、「美國特殊」，是以關稅手段顛覆現有國際經貿秩序，嚴重干擾各國經濟發展，影響世界經濟長期穩定增長，遭到國際社會普遍反對，美國內也有很大反對聲音。