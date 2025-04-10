特朗普關稅戰｜外交部毛寧轉發毛澤東講話 「一直打到我們完全勝利」(有片)

中美關稅大戰升級，美國總統特朗普即時上調對中國加徵的關稅稅率至125%，引發中方強烈反擊。中國外交部發言人毛寧於X平台上轉載了一段前中共領導人毛澤東在70多年前抗美援朝期間的講話影片，強調「他們要打多久，我們就打多久，一直打到我們完全勝利」，間接顯示中方對美國施壓的強硬態度。

We are Chinese. We are not afraid of provocations. We don’t back down. 🇨🇳 pic.twitter.com/vPgifasYmI — Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) April 10, 2025

短片中，毛澤東在1953年2月的一屆四次會議閉幕會上的講話，並且用英文寫道：「我們是中國人。我們不怕挑釁。我們不會退縮。」當時，韓戰（中方稱抗美援朝戰爭）已經打了兩年多，毛澤東說：「這個仗要打多久時間，我看我們不要作決定。它由杜魯門到艾森豪威爾再到未來的美國總統來決定。這就是說，他們要打多久，（我們）就打多久，一直打到（我們）完全勝利！」這句話如今被重新引用，以回應當前的經濟緊張局勢。

轉發習近平講話 「中華民族是嚇不倒」 毛寧之前還發布了國家主席習近平在2020年紀念抗美援朝出國作戰70周年大會上的講話，寫道：「中國人民從來不向任何威脅低頭。」習近平在影片中表示：「中國人民不惹事也不怕事，在任何困難和風險面前，腿肚子不會抖，腰桿子不會彎，中華民族是嚇不倒、壓不垮的。」

🇨🇳 The Chinese people never bow to any threats. pic.twitter.com/hdsdS716D9 — Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) April 9, 2025