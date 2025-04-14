特朗普關稅戰｜外電指華外交商務官員處「戰時狀態」 取消休假電話全天開機

中美關稅大戰愈演愈烈，路透社引述知情人士稱，中國外交部和商務部的文職官員已被要求進入「戰時狀態(wartime footing)」，取消休假、手機全天開機，以應對美方的關稅戰。
一名知情人士說，宣傳官員在制定中國應對措施方面，發揮了主導作用。中國外交部發言人毛寧上周在社交媒體X轉發前領導人毛澤東的影片，包括「他們要打多久，我們就打多久」等。
其中兩位消息人士表示，作為「戰時狀態」的一環，中國外交部和商務部官員已被要求取消休假，並保持手機24小時開機。兩位消息人士說，涉及美國事務的部門也加強了力量，包括調入曾在特朗普第一任期時處理中美事務的官員。報道指中國外交官已與其他受美國關稅影響的國家接觸，包括向多國提議合作；兩名知情人士透露，北京已聯繫美國在歐洲的長期盟友、日本和南韓。
美國關稅政策反復修改 中方促放棄極限施壓並對話
另外，外交部再次批評美方將關稅作為極限施壓、謀取私利的武器，將一己私利凌駕於國際社會公利，是典型的單邊主義、保護主義、經濟霸凌行徑，嚴重損害包括中歐在內的世界各國利益。
被問到美國關稅政策反復修改，外交部發言人林劍說，事實已經並將繼續證明關稅戰、貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路，美國濫施關稅損人害己，敦促美方放棄極限施壓的錯誤做法，在平等、尊重、互惠的基礎上，通過對話解決問題。
至於中歐就美國加徵關稅的溝通協調情況，林劍說，中國和歐盟是世界第二和第三大經濟體，亦是經濟全球化和貿易自由化的倡導者，世界貿易組織的堅定維護者和支持者。歐盟領導人表示，世界經濟的良好運作需要穩定性、確定性，歐中致力於維護以世貿組織為核心、公平自由的多邊貿易體制，維護全球經濟貿易關係的健康穩定發展，符合雙方與世界的共同利益。