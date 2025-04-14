特朗普關稅戰｜外電指華外交商務官員處「戰時狀態」 取消休假電話全天開機

中美關稅大戰愈演愈烈，路透社引述知情人士稱，中國外交部和商務部的文職官員已被要求進入「戰時狀態(wartime footing)」，取消休假、手機全天開機，以應對美方的關稅戰。

一名知情人士說，宣傳官員在制定中國應對措施方面，發揮了主導作用。中國外交部發言人毛寧上周在社交媒體X轉發前領導人毛澤東的影片，包括「他們要打多久，我們就打多久」等。

其中兩位消息人士表示，作為「戰時狀態」的一環，中國外交部和商務部官員已被要求取消休假，並保持手機24小時開機。兩位消息人士說，涉及美國事務的部門也加強了力量，包括調入曾在特朗普第一任期時處理中美事務的官員。報道指中國外交官已與其他受美國關稅影響的國家接觸，包括向多國提議合作；兩名知情人士透露，北京已聯繫美國在歐洲的長期盟友、日本和南韓。