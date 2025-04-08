特朗普關稅戰｜新華網背景自媒體：中方擬6大招反制　禁進口美國電影

官媒新華網副總編輯劉洪創辦的自媒體微信公眾號「牛彈琴」引述消息稱，具體對美關稅反制措施，中方已經準備了至少六大招。

美國總統特朗普威脅進一步對華加徵50%關稅後，中國強硬表態「奉陪到底」。官媒新華網副總編輯劉洪創辦的自媒體微信公眾號「牛彈琴」引述消息稱，具體對美關稅反制措施，中方已經準備了至少六大招。

加大豆稅 停芬太尼合作

大幅加徵美大豆、高粱等農產品關稅。消息人士稱，鑑於近期美方霸凌行徑，中方正考慮大幅加徵美大豆、高粱等農產品關稅。 禁止美禽肉輸華。消息人士指出，鑑於美國頻繁爆發禽流感，相關方面強烈建議中方，禁止進口美國禽肉，確保中國人民食品安全。 暫停中美芬太尼合作。據透露，由於美方再次加徵50%關稅，中國政府正考慮停止與美方的芬太尼合作。很簡單，美方根本無視中方出於人道主義的幫助，不但不理解中方誠意和善意，還各種抹黑、甩鍋、推責，已嚴重損害中美芬太尼合作的基礎。 服貿領域反制措施。消息人士還透露，這包括限制美公司參與採購、限制開展法律諮詢等業務合作。美國對華服務貿易長期順差，美國政府所謂「對等關稅」，無疑給美國當下擁有巨額順差的服務業出口帶來嚴重危機。 禁止進口美國電影。據有關專家透露，鑑於美方威脅升級對華關稅，有關部門正在研究減少、甚至禁止進口美國電影。 調查美企在華知識產權獲益情況。據消息人士透露，鑑於美相關企業在華獲得巨大壟斷利益，有關部門研究對上述情況開展調查。

文章指出，中方沒有關上談判大門，但也不會心存僥倖，而是做好了應對衝擊的各種準備，並強調關稅戰給美國帶來的風暴，才剛剛開始。