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中國
2025-02-28 16:03:00

特朗普關稅戰｜「特關稅」下周再加中國10%　外交部：中方將採取一切必要措施(更新)

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特朗普指將如期從下周二起，對墨西哥和加拿大加徵關稅，同日亦會再向中國徵收額外一成關稅。(AP)

特朗普指將如期從下周二起，對墨西哥和加拿大加徵關稅，同日亦會再向中國徵收額外一成關稅。(AP)

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【15:45更新】新增外交部及商務部回應

美國總統特朗普宣布，將如期從下周二(34)起，對墨西哥和加拿大實施加徵25%關稅措施，同日亦會對中國商品加徵額外10%的關稅。特朗普在旗下社交網站表示，大量毒品持續從墨西哥和加拿大流入美國，其中大部分是芬太尼，這些毒品主要來自中國，他強調不能容忍這種危害繼續損害美國。

對此，中國商務部敦促美方不要一錯再錯；外交部發言人則表示，中方將採取一切必要措施，堅定維護自身的正當利益。

特朗普指，以芬太尼為主的大量毒品持續從墨西哥和加拿大流入美國，這些毒品主要來自中國。(特朗普社交平台截圖)

特朗普指，以芬太尼為主的大量毒品持續從墨西哥和加拿大流入美國，這些毒品主要來自中國。(特朗普社交平台截圖)

特朗普：大部分芬太尼毒品來自中國

此前，特朗普簽署行政命令，決定在現有基礎上對中國進口商品加徵10%關稅，對加拿大和墨西哥進口商品徵收25%關稅，其中對加拿大能源產品的加稅幅度為10%。隨後，他宣布對墨西哥和加拿大的關稅措施將暫緩30天實施。

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外交部發言人林劍表示，中方將採取一切必要措施，堅定維護自身的正當利益。(資料圖片) 商務部批評美方純屬「甩鍋推責」，會加劇美國企業和消費者負擔，並破壞全球產業鏈穩定。(資料圖片)

商務部批美方純屬「甩鍋推責」

在北京，商務部發言人回應指，美方這種行為純屬「甩鍋推責」，會加劇美國企業和消費者負擔，並破壞全球產業鏈穩定，重申中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一，批評美方無視客觀事實，違反世貿組織規則，破壞多邊貿易體制，敦促美方不要一錯再錯，盡快回到通過平等對話妥善解決分歧的正確軌道，否則中方將採取一切必要反制措施，捍衛自身合法權益。

外交部發言人林劍回應指，美方再次以芬太尼問題爲藉口，威脅對中國輸美產品加徵關稅，中方對此強烈不滿，堅決反對，將採取一切必要措施，堅定維護自身的正當利益。外交部重申貿易戰、關稅戰沒有贏家。美方單方面加徵關稅，嚴重違反世貿組織規則，損害兩國和全球利益。

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