特朗普關稅戰｜「特關稅」下周再加中國10%　外交部：中方將採取一切必要措施(更新)

特朗普指將如期從下周二起，對墨西哥和加拿大加徵關稅，同日亦會再向中國徵收額外一成關稅。(AP)

【15:45更新】新增外交部及商務部回應

美國總統特朗普宣布，將如期從下周二(3月4日)起，對墨西哥和加拿大實施加徵25%關稅措施，同日亦會對中國商品加徵額外10%的關稅。特朗普在旗下社交網站表示，大量毒品持續從墨西哥和加拿大流入美國，其中大部分是芬太尼，這些毒品主要來自中國，他強調不能容忍這種危害繼續損害美國。

對此，中國商務部敦促美方不要一錯再錯；外交部發言人則表示，中方將採取一切必要措施，堅定維護自身的正當利益。