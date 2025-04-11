特朗普關稅戰｜習近平：關稅戰沒贏家 與世界作對將孤立自己

國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見來華訪問的西班牙首相桑切斯，強調打關稅戰沒有贏家。(影片截圖)

中美關稅戰升級，國家主席習近平今日(11日)早上在北京釣魚台國賓館會見來華訪問的西班牙首相桑切斯，強調打關稅戰沒有贏家，同世界作對將孤立自己，中國不畏懼任何無理打壓，無論外部環境如何變化，中國都將堅定信心、保持定力，集中精力辦好自己的事。

中歐應共同抵制單邊霸凌

他指中國和歐盟都是世界主要經濟體，應該履行國際責任，共同維護經濟全球化潮流和國際貿易環境，共同抵制單邊霸凌行徑，維護國際規則和秩序。

