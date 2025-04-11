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中國
2025-04-11 14:46:13

特朗普關稅戰｜習近平：關稅戰沒贏家 與世界作對將孤立自己

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國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見來華訪問的西班牙首相桑切斯，強調打關稅戰沒有贏家。(影片截圖)

國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見來華訪問的西班牙首相桑切斯，強調打關稅戰沒有贏家。(影片截圖)

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中美關稅戰升級，國家主席習近平今日(11日)早上在北京釣魚台國賓館會見來華訪問的西班牙首相桑切斯，強調打關稅戰沒有贏家，同世界作對將孤立自己，中國不畏懼任何無理打壓，無論外部環境如何變化，中國都將堅定信心、保持定力，集中精力辦好自己的事。

中歐應共同抵制單邊霸凌

他指中國和歐盟都是世界主要經濟體，應該履行國際責任，共同維護經濟全球化潮流和國際貿易環境，共同抵制單邊霸凌行徑，維護國際規則和秩序。
 

國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見來華訪問的西班牙首相桑切斯，強調打關稅戰沒有贏家。(影片截圖) 國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見來華訪問的西班牙首相桑切斯，強調打關稅戰沒有贏家。(影片截圖)

習近平指出，當前世界百年變局加速演進，多重風險挑戰疊加，各國唯有團結協作，才能維護世界和平穩定，促進全球發展繁榮。國際形勢越是變亂交織，中西關係良好穩定發展的重要性就越凸顯。今年是中國和西班牙建立全面戰略夥伴關係20周年，中方願同西班牙打造更有戰略定力、更富發展活力的全面戰略夥伴關係，為兩國人民增進福祉，為中歐關係增添動力，也為促進世界和平、穩定、發展作出更大貢獻。

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桑切斯表示，中國是歐盟重要合作夥伴，西班牙始終支持歐中關係穩定發展。歐方堅持開放自由貿易，致力於維護多邊主義，反對單邊加微關稅，貿易戰不會有贏家。面對複雜嚴峻的國際形勢，西班牙和歐盟願與中方加強溝通協作，維護國際貿易秩序，攜手應對氣候變化、貧困等挑戰，維護國際社會共同利益。

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