特朗普關稅戰｜習近平：關稅戰沒贏家 與世界作對將孤立自己

中美關稅戰升級，國家主席習近平今日(11日)早上在北京釣魚台國賓館會見來華訪問的西班牙首相桑切斯，強調打關稅戰沒有贏家，同世界作對將孤立自己，中國不畏懼任何無理打壓，無論外部環境如何變化，中國都將堅定信心、保持定力，集中精力辦好自己的事。
中歐應共同抵制單邊霸凌
他指中國和歐盟都是世界主要經濟體，應該履行國際責任，共同維護經濟全球化潮流和國際貿易環境，共同抵制單邊霸凌行徑，維護國際規則和秩序。
習近平指出，當前世界百年變局加速演進，多重風險挑戰疊加，各國唯有團結協作，才能維護世界和平穩定，促進全球發展繁榮。國際形勢越是變亂交織，中西關係良好穩定發展的重要性就越凸顯。今年是中國和西班牙建立全面戰略夥伴關係20周年，中方願同西班牙打造更有戰略定力、更富發展活力的全面戰略夥伴關係，為兩國人民增進福祉，為中歐關係增添動力，也為促進世界和平、穩定、發展作出更大貢獻。
桑切斯表示，中國是歐盟重要合作夥伴，西班牙始終支持歐中關係穩定發展。歐方堅持開放自由貿易，致力於維護多邊主義，反對單邊加微關稅，貿易戰不會有贏家。面對複雜嚴峻的國際形勢，西班牙和歐盟願與中方加強溝通協作，維護國際貿易秩序，攜手應對氣候變化、貧困等挑戰，維護國際社會共同利益。