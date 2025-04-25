特朗普關稅戰｜駐英大使鄭澤光：美國喪失理性　中國挺身而出維護公平正義

中美大打關稅戰，中國駐英國大使鄭澤光表示，面對美國喪失理性的行為，中國挺身而出，不單是為了維護自身正當權益，更是為了維護國際公平正義。
鄭澤光周四在倫敦出席天津投資環境推介會致辭時表示，近來美國宣布對包括中國、英國在內的幾乎所有貿易夥伴加徵所謂對等關稅，公然違背世貿組織規則，嚴重破壞多邊貿易體系及衝擊全球經濟，嚴重損害各國正當利益，是典型的單邊主義、保護主義和貿易霸淩行徑。
他斥美國所作所為是開歷史倒車，妄圖讓世界重回叢林法則的黑暗時代，美方一方面繼續對華搞極限施壓，另一方面又表示將大幅度降低對華關稅，各種花招不過是為了降低自身損失，影響資本市場，中方早就指出，關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，也不怕打。打，奉陪到底；談，大門敞開，重申目前中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，如果美方真的想通過對話談判解決問題，就應該立即停止極限施壓、威脅訛詐，對話談判必須是平等、尊重、互惠。
希望英方選擇站在歷史正確一邊
鄭澤光呼籲國際社會應該團結，共同抵制單邊主義和貿易霸淩，而英國長期倡導自由開放貿易，希望英方選擇站在歷史正確的一邊，站在多邊主義和國際社會絕大多數成員一邊，希望英方同中方相向而行，為兩國企業開展互利合作提供公平、公正、非歧視、可預期的營商環境。