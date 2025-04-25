特朗普關稅戰｜駐英大使鄭澤光：美國喪失理性　中國挺身而出維護公平正義

中美大打關稅戰，中國駐英國大使鄭澤光表示，面對美國喪失理性的行為，中國挺身而出，不單是為了維護自身正當權益，更是為了維護國際公平正義。

鄭澤光周四在倫敦出席天津投資環境推介會致辭時表示，近來美國宣布對包括中國、英國在內的幾乎所有貿易夥伴加徵所謂對等關稅，公然違背世貿組織規則，嚴重破壞多邊貿易體系及衝擊全球經濟，嚴重損害各國正當利益，是典型的單邊主義、保護主義和貿易霸淩行徑。