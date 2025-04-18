特朗普關稅戰｜騰訊推千億計劃　與抖音同撐外貿商轉內銷

騰訊和抖音近日推出針對外貿公司的扶持計劃。（示意圖／翻攝自騰訊、抖音母公司「字節跳動」官網）

中美貿易戰不斷升級之際，中國科技巨頭「騰訊」和社交平台「抖音」近日相繼推出扶持計劃，旨在幫助中國外貿企業開拓國內市場，加速企業轉型。

最高100萬元資金周轉

綜合多家內媒報道，內地短片平台抖音16日宣布啟動「外貿優品專案扶持計劃」（簡稱「外貿扶持計畫」），整合電商、生活服務等業務資源，透過開設入駐綠色通道、專案流量扶持、佣金減免降費、免息貸款助力周轉等措施，協助大陸外貿商家降低經營成本、拓展國內市場。

據報導，抖音集團還聯合金融機構，為中國外貿企業主提供最高100萬元人民幣（約106萬港元）的資金周轉額度，並為符合條件的企業主在一定額度內提供45天免息。同時，也為轉內銷電商商家提供最高100萬元人民幣、首筆免息的訂單提前收款服務，幫助外貿商家減少資金佔用，支持外貿企業的經營。