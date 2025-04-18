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中國
2025-04-18 12:15:11

特朗普關稅戰｜騰訊推千億計劃　與抖音同撐外貿商轉內銷

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騰訊和抖音近日推出針對外貿公司的扶持計劃。（示意圖／翻攝自騰訊、抖音母公司「字節跳動」官網）

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中美貿易戰不斷升級之際，中國科技巨頭「騰訊」和社交平台「抖音」近日相繼推出扶持計劃，旨在幫助中國外貿企業開拓國內市場，加速企業轉型。

最高100萬元資金周轉

綜合多家內媒報道，內地短片平台抖音16日宣布啟動「外貿優品專案扶持計劃」（簡稱「外貿扶持計畫」），整合電商、生活服務等業務資源，透過開設入駐綠色通道、專案流量扶持、佣金減免降費、免息貸款助力周轉等措施，協助大陸外貿商家降低經營成本、拓展國內市場。

據報導，抖音集團還聯合金融機構，為中國外貿企業主提供最高100萬元人民幣（約106萬港元的資金周轉額度，並為符合條件的企業主在一定額度內提供45天免息。同時，也為轉內銷電商商家提供最高100萬元人民幣、首筆免息的訂單提前收款服務，幫助外貿商家減少資金佔用，支持外貿企業的經營。

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聯儲局主席鮑威爾表示，特朗普的關稅措施或令儲局陷入兩難局面，美股再度下挫。(AP) 鮑威爾周三於芝加哥經濟俱樂部發表講話，並首度對特朗普的關稅政策作正面回應。(AP) 鮑威爾周三於芝加哥經濟俱樂部發表講話，並首度對特朗普的關稅政策作正面回應。(AP) 鮑威爾周三於芝加哥經濟俱樂部發表講話，並首度對特朗普的關稅政策作正面回應。(AP) 鮑威爾擔心，特朗普關稅措施帶來的影響可能包括更高的通脹以及增長放緩。(AP)

外貿新征程助跑計劃

此外，科技巨頭騰訊17日宣布推出外貿新征程助跑計劃，積極推進內外貿一體化。騰訊稱，將透過開店綠色通道、新商激勵、流量扶持、費率優惠等十項措施，為外貿企業拓寬國內外市場搭橋鋪路，預計透過微信小程序、微信小店、數位化線下門店等商業生態，為廣大外貿企業新增1,000億人民幣（約1,062億元人民幣）的銷售規模。

據路透社17日報道，由於美國特朗普政府對所有中國進口商品徵收高額關稅，目前中國出口商已被排除在美國市場之外。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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